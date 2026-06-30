Venerdì 3 luglio 2026, alle ore 21:15, piazza Solferino a San Sebastiano Curone ospiterà il concerto “Melodie senza tempo”, un appuntamento inserito nella rassegna “Sconfinamenti Sonori: musica parole e immagini sulle vie del sale”. L’evento, promosso dal Festival Ultrapadum, vedrà sul palco l’Ensemble Sinfonietta diretto dal maestro Maurizio Tambara, con la presentazione affidata a Umberto Scida.
Un viaggio musicale a ingresso libero
La serata promette di regalare grandi emozioni al pubblico attraverso un repertorio affascinante e senza tempo.
- L’esecuzione musicale sarà interamente curata dall’Ensemble Sinfonietta.
- La direzione dell’orchestra sarà affidata al maestro Maurizio Tambara.
- A condurre la serata e guidare gli spettatori tra i brani sarà il presentatore Umberto Scida.
- L’accesso al concerto è previsto ad offerta libera, permettendo a tutti gli appassionati di partecipare alla serata.
Promotori e sostenitori del territorio
L’appuntamento culturale nasce grazie alla stretta collaborazione tra diverse realtà locali e istituzionali che hanno unito le forze per valorizzare il territorio attraverso la grande musica en plein air:
- L’organizzazione è curata dalla Pro Loco Sanse insieme al Festival Ultrapadum.
- L’iniziativa è stata realizzata con il contributo del Comune di San Sebastiano Curone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del Comune di Montacuto.
- L’evento conta inoltre sul prezioso supporto di UvA (Una Valle di Artisti) e dell’Archivio Piero Leddi.