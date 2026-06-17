Diano Marina si appresta a vivere una stagione estiva all’insegna del grande intrattenimento, mettendo al centro, oltre alla bellezza degli spettacoli, la tutela e la tranquillità di tutti i partecipanti. L’amministrazione comunale ha infatti ufficializzato un piano di assistenza dedicato alla sicurezza per l’intero calendario delle manifestazioni turistiche, culturali e sportive in programma per l’estate 2026.

Il Comune ha scelto di potenziare ulteriormente il presidio delle aree di svolgimento degli eventi, affidando a una ditta specializzata il compito di monitorare con personale altamente qualificato ogni momento di aggregazione, garantendo che lo svago avvenga sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Professionisti in campo per la massima prevenzione

La gestione della sicurezza per i 14 eventi principali previsti dal cartellone estivo è stata affidata alla ditta “Vigili dell’Ordine Srl”. Si tratta di un servizio mirato e multidisciplinare che prevede la presenza costante di un team di esperti in ogni appuntamento:

Due operatori addetti alla sicurezza: personale specializzato e in possesso delle necessarie abilitazioni per il rischio di incendio medio.

personale specializzato e in possesso delle necessarie abilitazioni per il rischio di incendio medio. Un coordinatore dedicato: una figura esperta che si occuperà del controllo di ogni dettaglio tecnico, dalle disposizioni delle sedute alla verifica di estintori, service audio-luci e del corretto montaggio di ogni struttura.

una figura esperta che si occuperà del controllo di ogni dettaglio tecnico, dalle disposizioni delle sedute alla verifica di estintori, service audio-luci e del corretto montaggio di ogni struttura. Primo soccorso: il personale incaricato sarà dotato di qualifiche specifiche per il primo soccorso e sarà munito di defibrillatore (DAE) per garantire un pronto intervento in ogni circostanza.

Un impegno costante per la tranquillità

La scelta di esternalizzare il servizio risponde alla necessità di garantire standard professionali elevati, con figure che possiedono le competenze tecniche richieste dalla legge per manifestazioni che richiamano un pubblico numeroso.

“Per lo svolgimento degli eventi organizzati direttamente dal Comune, si rende necessaria l’attività di assistenza e controllo con personale addetto alla sicurezza nelle aree interessate dalle manifestazioni, come previsto dalla normativa vigente”, spiegano dagli uffici comunali.

Con questa iniziativa, Diano Marina si conferma una destinazione attenta non solo alla qualità artistica delle proposte, ma anche all’organizzazione logistica, permettendo così a residenti e turisti di godersi pienamente la musica, lo sport e la cultura con la consapevolezza di essere tutelati da un’assistenza professionale presente e vigile in ogni fase della serata.