Il Piemonte si conferma grande protagonista della fortuna grazie al 10eLotto, e questa volta i riflettori sono tutti puntati su Casale Monferrato. Come riportato dall’agenzia specializzata Agipronews, nel concorso di martedì 16 giugno 2026 la regione ha registrato premi di rilievo per un bottino complessivo di 68mila euro, gran parte del quale è finito proprio nella città monferrina.

Il colpo grosso a Casale Monferrato

La vincita più ricca e sensazionale dell’intera tornata regionale è stata centrata proprio a Casale Monferrato (AL). La Dea Bendata ha fatto tappa nel punto vendita situato in Strada Alessandria, dove un fortunato giocatore è riuscito a portarsi a casa ben 50.000 euro.

Il colpo è stato realizzato grazie a un’intuizione vincente che ha permesso di centrare un “7” accompagnato dall’opzione “Doppio Oro”.

Le altre vincite in Piemonte

Se Casale Monferrato ha fatto la parte del leone portandosi a casa la fetta più grande del montepremi, le restanti vincite maggiori si sono concentrate nella provincia di Torino. In entrambi i casi, a premiare i giocatori è stata la combinazione di un “4” con l’opzione “Doppio Oro”.

Ecco il riepilogo delle vincite piemontesi segnalate da Agipronews:

Città Indirizzo del punto vendita Combinazione Premio Vinto Casale Monferrato (AL) Strada Alessandria “7” Doppio Oro 50.000 € Torino Corso Giulio Cesare “4” Doppio Oro 10.000 € Vinovo (TO) Via Stupinigi “4” Doppio Oro 8.000 €

I numeri a livello nazionale

Il successo del territorio piemontese si inserisce in un quadro nazionale di ampie proporzioni. L’ultimo concorso del 10eLotto, infatti, ha distribuito premi per 26,47 milioni di euro in tutta Italia. Un risultato che aggiorna ulteriormente il bilancio delle vincite complessive, arrivato a superare l’incredibile cifra di oltre 1,86 miliardi di euro distribuiti ai giocatori dall’inizio dell’anno.