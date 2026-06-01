Approvato e pubblicato sul sito Istituzionale del Comune l’elenco definitivo dei cittadini ammessi a beneficiare dei contributi per il pagamento del canone di locazione relativi all’anno 2025. A conclusione delle attività risultano 342 ammessi.

Il provvedimento arriva a conclusione della fase di istruttoria e revisione, durante la quale sono state analizzate le istanze di ricorso presentate dai richiedenti dopo la prima graduatoria.

“Garantire il diritto all’abitare e supportare chi si trova in un momento di difficoltà economica è una priorità assoluta dell’Amministrazione Scajola e con l’approvazione dell’elenco definitivo e la chiusura della fase dei ricorsi, diamo una risposta alle tante famiglie che contano su questo sostegno per far fronte alle spese d’affitto. Abbiamo però verificato che molti richiedenti non hanno mai fatto domanda di iscrizione Tari. Esorto tutti a verificare la propria posizione anche per la partecipazione a futuri bandi di aiuto” dichiara l’Assessore alla Comunità Solidale Laura Gandolfo.