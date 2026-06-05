Un nuovo e importante stanziamento regionale premia i progetti di messa in sicurezza del nostro territorio. Il Tortonese è in prima linea con i Comuni di Garbagna e Volpedo, inseriti in un più ampio piano di finanziamenti che destina oltre 333 mila euro alla provincia di Alessandria per combattere il dissesto idrogeologico.

Il Tortonese torna a beneficiare di fondi preziosi per la tutela delle proprie infrastrutture e per la salvaguardia dell’ambiente. All’interno del nuovo piano di investimenti varato dalla Regione Piemonte, spiccano infatti le assegnazioni destinate a due realtà del nostro territorio: il Comune di Garbagna, che riceverà un contributo pari a 39 mila euro, e il Comune di Volpedo, a cui sono stati destinati oltre 19 mila euro.

Gli altri Comuni finanziati nell’alessandrino

I fondi in arrivo nel Tortonese si inseriscono in un pacchetto più ampio di risorse dedicate all’intera provincia di Alessandria, che ammonta complessivamente a oltre 333 mila euro. Oltre a Garbagna e Volpedo, il provvedimento regionale andrà a finanziare interventi in altri sette Comuni del territorio provinciale.

Nel dettaglio, le risorse sono state così ripartite:

Mongiardino Ligure: 57 mila euro

57 mila euro Murisengo: 50 mila euro

50 mila euro Borghetto di Borbera: 43 mila euro

43 mila euro Castelletto d’Orba: 37 mila euro

37 mila euro Tagliolo Monferrato: 33 mila euro

33 mila euro Cassinelle: 30 mila euro

30 mila euro Borgoratto Alessandrino: 25 mila euro

Oltre 3,6 milioni per tutto il Piemonte

Il nuovo stanziamento provinciale fa parte del programma di finanziamento previsto dalla legge regionale 38/78, attraverso il quale l’Ente ha assegnato globalmente oltre 3,6 milioni di euro per sostenere un totale di 69 interventi distribuiti in tutto il Piemonte.

Gli obiettivi di questi investimenti sono cruciali per la sicurezza dei cittadini e per garantire la continuità della viabilità locale. I cantieri riguarderanno opere di consolidamento di strade comunali, sistemazioni idrauliche, il ripristino di muri di sostegno, difese spondali, consolidamenti di versanti e interventi urgenti di protezione civile.

Le parole delle Istituzioni regionali

A sottolineare la valenza strategica di questa iniezione di liquidità è il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio:

“Le risorse stanziate confermano l’attenzione delle istituzioni verso la sicurezza del territorio e il sostegno ai Comuni. Investire nella manutenzione e nella tutela del territorio significa proteggere le comunità locali, rafforzare la resilienza del Piemonte e garantire interventi concreti a beneficio dei cittadini”.

Un concetto ribadito con forza anche dall’assessore regionale alle Opere pubbliche, Marco Gabusi, che ha posto l’accento sull’importanza di una rapida cantierabilità delle opere:

“Con questo provvedimento confermiamo l’attenzione della Regione verso i territori e verso i Comuni che ogni giorno affrontano criticità legate al dissesto idrogeologico. Abbiamo scelto di finanziare interventi concreti e immediatamente cantierabili, perché sappiamo bene che intervenire tempestivamente significa limitare i danni e mettere in sicurezza comunità e infrastrutture prima che le situazioni si aggravino ulteriormente. Il nostro obiettivo è dare risposte rapide ai territori e sostenere i sindaci nella gestione delle criticità”.