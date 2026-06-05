La Polizia Locale di Diano Marina lancia un serio avvertimento alla cittadinanza riguardo a una crescente ondata di tentativi di truffa che sfruttano finte multe stradali. I malintenzionati inviano messaggi telefonici o email ingannevoli, richiedendo pagamenti attraverso collegamenti a siti internet che imitano le grafiche dei portali istituzionali.

Il Comandante della Polizia Locale, Gabriele Degl’Innocenti, ha spiegato che negli ultimi giorni diverse persone hanno segnalato di avere ricevuto messaggi telefonici o e-mail con cui veniva comunicata l’emissione di una sanzione per infrazioni stradali. I messaggi riportano link a siti internet, che richiamano apparentemente la grafica dei portali istituzionali, in cui l’utente può inserire la propria targa e dove viene indicato l’obbligo di pagare una sanzione tramite bonifico da eseguire direttamente sulla pagina.

Il Comandante ha sottolineato con fermezza che la procedura di notifica digitale delle sanzioni amministrative avviene esclusivamente tramite i portali ufficiali, i quali richiedono necessariamente l’accesso e l’accreditamento tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). In assenza di queste forme di registrazione e accreditamento ci si trova di fronte ad una truffa. Nessun atto della Pubblica Amministrazione può essere notificato digitalmente ed eventualmente pagato senza che ci siano le forme di riconoscimento e accreditamento ai portali istituzionali tramite SPID o CIE.

Questa tipologia di truffa è orchestrata attraverso comunicazioni che rimandano a siti web artefatti, progettati per replicare loghi e caratteri di enti come Comuni, Regioni, PagoPA, SEND e Motorizzazione, al fine di ingannare i cittadini e indurli a effettuare pagamenti non dovuti.

Sulla questione è intervenuto anche il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nella tutela della sicurezza urbana e dei soggetti più vulnerabili. “La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta e non tollereremo che malintenzionati approfittino della buona fede della popolazione, in particolare degli anziani” ha dichiarato il Sindaco. “Il nostro Comune mantiene un livello di controllo elevato e la nostra Polizia Locale è costantemente impegnata nel monitoraggio del territorio. Invitiamo tutti a non dare seguito a comunicazioni sospette e a segnalare immediatamente ogni tentativo di approccio anomalo. La collaborazione tra istituzioni e cittadinanza è lo strumento più efficace per neutralizzare queste odiose minacce”.

La Polizia Locale invita chiunque abbia dubbi sulla provenienza di un avviso o di una richiesta economica a contattare direttamente gli uffici del Comando di Diano Marina per un consulto con il personale e per procedere alla segnalazione immediata del fatto.