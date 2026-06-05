MOLINI DI TRIORA. L’assessore regionale all’Entroterra Alessandro Piana ha partecipato oggi all’inaugurazione di Festivalle, la manifestazione dedicata all’outdoor e alla valorizzazione del territorio in programma a Molini di Triora. L’assessore è intervenuto all’interno della tavola rotonda “Pedalando sui percorsi di Rivieralp sulle Alpi del Mediterraneo” con l’ex campione di sci Giorgio Rocca.

“L’outdoor rappresenta una grande opportunità per i nostri territori: sempre più persone scelgono di vivere esperienze autentiche a contatto con la natura, scoprendo sentieri, ciclovie, borghi e tradizioni locali – dichiara l’assessore Alessandro Piana –. Desidero ringraziare Giorgio Rocca per la sua presenza al Festivalle e per il contributo che offre alla promozione dei valori dello sport, della montagna e del rispetto dell’ambiente”.

Nel corso del suo intervento l’assessore ha ricordato l’impegno di Regione Liguria per la valorizzazione della rete escursionistica regionale, anche attraverso il recente Bando Sentieri da un milione di euro destinato alla manutenzione e alla sicurezza dei percorsi.

“Investire in sentieri, cammini e ciclovie significa creare nuove opportunità per le comunità dell’entroterra e favorire un turismo sostenibile capace di generare valore durante tutto l’anno – sottolinea l’assessore Piana -. Manifestazioni come Festivalle contribuiscono a promuovere una nuova cultura dell’outdoor e a far conoscere territori straordinari come l’Alta Valle Argentina”.