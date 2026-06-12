Calano i reati, ma l’attenzione resta altissima. È un quadro rassicurante, ma che non ammette cali di guardia, quello emerso per la città di Ovada durante l’ultimo Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il vertice, presieduto dal Prefetto nella giornata di giovedì 11 giugno, ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di polizia, del Sindaco cittadino e del rappresentante della Provincia.

I dati: reati in diminuzione e un forte presidio dei Carabinieri

L’analisi approfondita della situazione ovadese è partita dai numeri. Dal confronto accurato tra le statistiche del primo semestre 2025 e quelle del primo semestre 2026, è emersa una significativa flessione del numero complessivo dei reati sul territorio. A questo dato positivo si affianca un contestuale incremento dell’efficacia dell’azione di contrasto messa in campo dalle forze dell’ordine.

Un risultato reso possibile anche dalla notevole consistenza numerica della Stazione Carabinieri di Ovada. Si tratta, infatti, del presidio più rilevante dell’intera provincia dopo quello di Valenza. Una forza giudicata pienamente adeguata per gestire le specificità e le complessità di un territorio che registra elevati flussi di traffico (vista la direttrice autostradale A26) e che si trova in una posizione strategica di confine con la Liguria e la provincia di Genova.

Più tecnologia e il ritorno della Guardia di Finanza

Sul fronte delle risorse e della prevenzione, l’incontro in Prefettura ha portato importanti conferme e novità per la città:

Videosorveglianza avanzata: Il Sindaco ha confermato la prossima realizzazione di un sistema integrato di telecamere, che comprenderà anche impianti specifici per la lettura delle targhe. Il progetto è stato già approvato e rientra in un apposito Patto sottoscritto per l’attuazione della sicurezza urbana.

Il Sindaco ha confermato la prossima realizzazione di un sistema integrato di telecamere, che comprenderà anche impianti specifici per la lettura delle targhe. Il progetto è stato già approvato e rientra in un apposito Patto sottoscritto per l’attuazione della sicurezza urbana. Polizia Locale: È stato ribadito e confermato il rafforzamento dell’organico del Corpo cittadino.

È stato ribadito e confermato il rafforzamento dell’organico del Corpo cittadino. Nuovo presidio: La vera novità di rilievo è la conferma, a breve termine, dell’istituzione di un presidio della Guardia di Finanza direttamente sul territorio ovadese.

Controlli straordinari nel fine settimana

Sebbene i dati statistici restituiscano un quadro positivo e non evidenzino particolari criticità, il Comitato ha scelto la via della massima prudenza per rispondere alla percezione di insicurezza manifestata dal primo cittadino.

Per questo motivo, le istituzioni hanno deciso di alzare ulteriormente l’asticella della prevenzione:

Sono stati programmati servizi straordinari di controllo del territorio, che si concentreranno specificamente nelle aree ritenute più sensibili.

del territorio, che si concentreranno specificamente nelle aree ritenute più sensibili. Nel fine settimana (dal venerdì alla domenica), verranno attivati servizi coordinati con la Polizia Locale per presidiare il territorio durante le ore serali e notturne.

In chiusura, dal vertice è emerso un forte e rinnovato invito rivolto a tutta la cittadinanza: segnalare e denunciare sempre ogni episodio di reato. La collaborazione attiva dei cittadini resta infatti un presupposto imprescindibile per permettere alle istituzioni di garantire un’efficace tutela della sicurezza pubblica.