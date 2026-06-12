Ogni giorno i corrieri guidano per centinaia di chilometri, affrontano traffico, condizioni meteorologiche avverse, ritmi sempre più serrati e responsabilità crescenti. Sono loro che garantiscono materialmente la distribuzione delle merci, che effettuano consegne, movimentano carichi, gestiscono rapporti con i clienti e, in molti casi, anche denaro contante. Un lavoro che richiede professionalità e responsabilità, ma che troppo spesso viene retribuito molto meno di quanto meriterebbe.

Per questo, riteniamo particolarmente significativo l’accordo di secondo livello che abbiamo raggiunto con Work&Service, grazie all’organizzazione e determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Arco Spedizioni a Tortona.

L’accordo prevede il riconoscimento di un’indennità di trasferta di 25 euro netti per ogni giornata lavorata, un aumento economico significativo che valorizza un’attività caratterizzata da continui spostamenti e responsabilità.

Viene inoltre stabilito che tutte le ore lavorate oltre l’orario contrattuale dovranno essere retribuite come lavoro straordinario, con le maggiorazioni previste dal CCNL Logistica. Un principio che dovrebbe essere normale ma che nel mondo degli appalti e del trasporto merci troppo spesso viene messo in discussione.

L’intesa prevede inoltre il pagamento di 200 euro netti di arretrati e rafforza le tutele per i lavoratori che effettuano incassi durante il servizio.

In un settore dove la pressione sui tempi, sui costi e sui carichi di lavoro aumenta continuamente, continuiamo a rivendicare una principio molto semplice: la ricchezza deve essere redistribuita tra chi la produce e il lavoro deve garantire sempre migliori condizioni di vita.

ADL Cobas

foto di repertorio