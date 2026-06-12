L’Amministrazione Comunale di Imperia ha ufficialmente acceso i motori in vista della stagione estiva 2026. La Giunta ha infatti approvato la proposta relativa al calendario di manifestazioni, eventi e attività culturali, concepito per offrire svago e intrattenimento sia ai cittadini residenti che ai turisti.

L’obiettivo dell’estate imperiese è stato ben riassunto dalle parole dell’assessore alle manifestazioni Marcella Roggero, che ha confermato la volontà di offrire occasioni di svago e convivialità facendo leva sul patrimonio storico e sulla bellezza della città, animandone ogni singolo angolo.

Le grandi feste e le tradizioni cittadine

Il cartellone si aprirà all’insegna della storia locale con la 46esima edizione dei festeggiamenti di San Giovanni.

L’evento si svolgerà dal 19 al 29 giugno.

L’organizzazione è affidata al Comitato omonimo in sinergia con il CIV Nuovo Oneglia.

Il programma prevede il consueto spettacolo pirotecnico e una grande novità: venerdì 26 giugno si correrà un’inedita maratona tra il centro storico onegliese e la pista ciclabile.

Sabato 4 luglio avrà luogo la 39° edizione della “Festa della Bandiera Argentina – Notte Bianca a Costa d’Oneglia”, promossa dal Circolo Manuel Belgrano, con rappresentazioni teatrali, mostre fotografiche e letture di poesie.

Sabato 1 agosto torna “Imperiapolis”, la storica e celebre manifestazione goliardica (un tempo nota come “Carrera dei Fiori”), curata da Imperiapolis E.T.S..

Sabato 22 agosto sarà la volta della diciannovesima edizione della Notte Bianca a Porto Maurizio: il Consorzio locale proporrà spettacoli itineranti, concerti, mercatini e stand gastronomici per una lunga serata di festa.

Un’estate all’insegna della grande musica

Imperia si trasformerà in un grande palcoscenico diffuso grazie a numerose rassegne musicali:

Musica al Santuario: Giunta alla quinta edizione, la rassegna curata dagli Amici del Santuario di Montegrazie offrirà quattro date: 5 luglio (“Il pianoforte romantico”), 8 luglio (“Liszt versus Chopin”), 12 luglio (“Malinconia e leggerezza”) e 20 agosto (le Quattro stagioni di Vivaldi).

Giunta alla quinta edizione, la rassegna curata dagli Amici del Santuario di Montegrazie offrirà quattro date: 5 luglio (“Il pianoforte romantico”), 8 luglio (“Liszt versus Chopin”), 12 luglio (“Malinconia e leggerezza”) e 20 agosto (le Quattro stagioni di Vivaldi). Coro Mongioje: Rimanendo al Santuario di Montegrazie, il 31 luglio si terrà il concerto estivo in convenzione con l’Associazione Musicale omonima.

Rimanendo al Santuario di Montegrazie, il 31 luglio si terrà il concerto estivo in convenzione con l’Associazione Musicale omonima. I Concerti delle Logge: Rassegna organizzata dall’Associazione Panta Musicà in quattro serate, dal 30 luglio al 2 agosto, nella suggestiva cornice delle Logge di S. Chiara.

Rassegna organizzata dall’Associazione Panta Musicà in quattro serate, dal 30 luglio al 2 agosto, nella suggestiva cornice delle Logge di S. Chiara. Imperia Unplugged Festival: Il progetto “Musica a due passi dal Mare”, arrivato all’undicesima edizione, si articolerà in tre appuntamenti il 14, 15 e 16 agosto in Banchina Aicardi.

Il progetto “Musica a due passi dal Mare”, arrivato all’undicesima edizione, si articolerà in tre appuntamenti il 14, 15 e 16 agosto in Banchina Aicardi. Musica sotto le gru: Sempre in Banchina Aicardi, sono previste cinque serate (25 e 28 luglio; 1, 7 e 21 agosto) curate da Fiori eventi con la direzione artistica di Monica Tondelli.

Sempre in Banchina Aicardi, sono previste cinque serate (25 e 28 luglio; 1, 7 e 21 agosto) curate da Fiori eventi con la direzione artistica di Monica Tondelli. Imperia in armonia: Tre appuntamenti al Monte Calvario organizzati dall’Associazione “Musica al Monte”: il 3 luglio (memoria di Don del Santo), il 26 luglio (Beppe Voltarelli e Gabriella Martinelli cantano Lucio Dalla con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo) e l’11 agosto (spettacolo teatrale e musicale su Maria Callas).

Tre appuntamenti al Monte Calvario organizzati dall’Associazione “Musica al Monte”: il 3 luglio (memoria di Don del Santo), il 26 luglio (Beppe Voltarelli e Gabriella Martinelli cantano Lucio Dalla con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo) e l’11 agosto (spettacolo teatrale e musicale su Maria Callas). Serate Organistiche Leonardiane: Il consolidato festival con la direzione artistica del M° Giorgio Revelli proporrà concerti nei mesi di giugno e luglio a Chiappa.

Il consolidato festival con la direzione artistica del M° Giorgio Revelli proporrà concerti nei mesi di giugno e luglio a Chiappa. Gli omaggi ai cantautori: L’11 luglio a Caramagna Soprana (Piazza della Chiesa) il Circolo Acli proporrà una serata dedicata ai 10 anni di canzoni di Francesco Guccini. Il 14 luglio, in Banchina Aicardi, lo spettacolo di “Sonorica APS” vedrà Antonio Carli interpretare l’intero album “Creuza de Ma” di Fabrizio De Andrè.

L’11 luglio a Caramagna Soprana (Piazza della Chiesa) il Circolo Acli proporrà una serata dedicata ai 10 anni di canzoni di Francesco Guccini. Il 14 luglio, in Banchina Aicardi, lo spettacolo di “Sonorica APS” vedrà Antonio Carli interpretare l’intero album “Creuza de Ma” di Fabrizio De Andrè. Altri appuntamenti: Il 14 giugno il Coro Polifonico Cantores Bormani proporrà un concerto a Cantalupo; il 31 luglio è prevista una serata karaoke in Banchina Aicardi; il 7 agosto il Circolo Castelvecchio organizzerà il concerto della “Berber Band” sul Sagrato di S.M. Maggiore. Inoltre, l’8 e il 9 agosto, la Banchina Aicardi ospiterà la rassegna “Incontri” grazie al contributo di Passadore.

Cinema, letteratura ed enogastronomia nel cuore dei borghi

Il calendario darà ampio spazio anche alle suggestioni letterarie, al grande schermo e ai sapori del territorio:

Cinema sotto le stelle … Ciak si compra: Il CIV Nuovo Oneglia e il Cineforum Imperia organizzano proiezioni all’aperto per unire cultura e commercio. Gli appuntamenti saranno il 25 giugno e il 6 agosto in Via Antica dell’Ospizio, e il 9 luglio in piazzetta dell’Olmo.

Il CIV Nuovo Oneglia e il Cineforum Imperia organizzano proiezioni all’aperto per unire cultura e commercio. Gli appuntamenti saranno il 25 giugno e il 6 agosto in Via Antica dell’Ospizio, e il 9 luglio in piazzetta dell’Olmo. Un libro aperto – Storie, parole, pagine: L’Associazione Settecinque ripropone la rassegna letteraria in Piazza Antica dell’Ospizio, articolata in ben nove date tra luglio (2, 7, 15, 22, 29) e agosto (3, 10, 17, 26).

L’Associazione Settecinque ripropone la rassegna letteraria in Piazza Antica dell’Ospizio, articolata in ben nove date tra luglio (2, 7, 15, 22, 29) e agosto (3, 10, 17, 26). Cene in Borgo: Tutti i venerdì, dal 17 luglio al 28 agosto, il Civ Borgo Marina proporrà serate musicali, cene e intrattenimento. Ad arricchire questa offerta volta alla valorizzazione turistica e sociale, sarà organizzato il tradizionale e apprezzato mercatino di souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi.