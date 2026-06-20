Nelle ore notturne, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Novi Ligure hanno rintracciato e soccorso un anziano in evidente stato confusionale nei pressi della locale stazione ferroviaria. L’uomo, sprovvisto di documenti e incapace di fornire indicazioni su di sé, si è rivelato essere un cittadino svizzero di cui le autorità elvetiche avevano denunciato la scomparsa da diversi giorni. Grazie al tempestivo intervento dei militari, allertati da alcuni passanti, la disavventura si è conclusa positivamente e l’anziano ha potuto riabbracciare il figlio.

L’allarme e i soccorsi allo scalo ferroviario

L’intervento è scattato di notte, quando alcuni cittadini preoccupati hanno notato l’uomo aggirarsi senza meta nei pressi della stazione e hanno deciso di chiedere aiuto. Giunti rapidamente sul posto, i militari dell’Arma si sono trovati di fronte a una persona visibilmente disorientata.

Per garantire l’incolumità e la salute dell’anziano, i Carabinieri hanno messo in atto una serie di procedure immediate:

Hanno prestato la prima assistenza direttamente sul posto, cercando di tranquillizzare l’uomo.

Ne hanno disposto l’immediato trasporto presso il pronto soccorso cittadino per consentire tutti gli accertamenti sanitari necessari.

Hanno atteso l’esito degli esami clinici, dai quali l’anziano è risultato fortunatamente in un discreto stato di salute, seppur comprensibilmente provato dalla situazione e dai giorni trascorsi fuori casa.

L’identificazione e il rientro in famiglia

Parallelamente all’assistenza medica, i Carabinieri hanno avviato approfonditi accertamenti incrociando le banche dati internazionali, riuscendo finalmente a dare un nome e un volto all’anziano e scoprendo la denuncia di scomparsa diramata dalla Svizzera.

Una volta dimesso dalla struttura sanitaria, la macchina organizzativa ha lavorato per il ricongiungimento familiare attraverso alcuni passaggi fondamentali:

L’uomo è stato preso in custodia protettiva dai Carabinieri e accompagnato in caserma.

Sono stati attivati tempestivamente i canali diplomatici, mettendosi in contatto con il Consolato elvetico.

Tramite le autorità svizzere, è stato rintracciato il figlio dell’uomo, che è partito alla volta di Novi Ligure.

Dopo l’espletamento delle procedure formali presso la locale Stazione dei Carabinieri, l’anziano è stato riaffidato all’affetto del figlio, scongiurando conseguenze potenzialmente drammatiche grazie all’efficacia della rete di soccorso e all’attenzione dei passanti.