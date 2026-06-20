Nelle ore notturne, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Novi Ligure hanno rintracciato e soccorso un anziano in evidente stato confusionale nei pressi della locale stazione ferroviaria. L’uomo, sprovvisto di documenti e incapace di fornire indicazioni su di sé, si è rivelato essere un cittadino svizzero di cui le autorità elvetiche avevano denunciato la scomparsa da diversi giorni. Grazie al tempestivo intervento dei militari, allertati da alcuni passanti, la disavventura si è conclusa positivamente e l’anziano ha potuto riabbracciare il figlio.
L’allarme e i soccorsi allo scalo ferroviario
L’intervento è scattato di notte, quando alcuni cittadini preoccupati hanno notato l’uomo aggirarsi senza meta nei pressi della stazione e hanno deciso di chiedere aiuto. Giunti rapidamente sul posto, i militari dell’Arma si sono trovati di fronte a una persona visibilmente disorientata.
Per garantire l’incolumità e la salute dell’anziano, i Carabinieri hanno messo in atto una serie di procedure immediate:
- Hanno prestato la prima assistenza direttamente sul posto, cercando di tranquillizzare l’uomo.
- Ne hanno disposto l’immediato trasporto presso il pronto soccorso cittadino per consentire tutti gli accertamenti sanitari necessari.
- Hanno atteso l’esito degli esami clinici, dai quali l’anziano è risultato fortunatamente in un discreto stato di salute, seppur comprensibilmente provato dalla situazione e dai giorni trascorsi fuori casa.
L’identificazione e il rientro in famiglia
Parallelamente all’assistenza medica, i Carabinieri hanno avviato approfonditi accertamenti incrociando le banche dati internazionali, riuscendo finalmente a dare un nome e un volto all’anziano e scoprendo la denuncia di scomparsa diramata dalla Svizzera.
Una volta dimesso dalla struttura sanitaria, la macchina organizzativa ha lavorato per il ricongiungimento familiare attraverso alcuni passaggi fondamentali:
- L’uomo è stato preso in custodia protettiva dai Carabinieri e accompagnato in caserma.
- Sono stati attivati tempestivamente i canali diplomatici, mettendosi in contatto con il Consolato elvetico.
- Tramite le autorità svizzere, è stato rintracciato il figlio dell’uomo, che è partito alla volta di Novi Ligure.
Dopo l’espletamento delle procedure formali presso la locale Stazione dei Carabinieri, l’anziano è stato riaffidato all’affetto del figlio, scongiurando conseguenze potenzialmente drammatiche grazie all’efficacia della rete di soccorso e all’attenzione dei passanti.