Una passeggiata in compagnia, costeggiando il Curone ormai in secca, ha inaugurato venerdì 19 i festeggiamenti per la Patronale di San Luigi Orione, regalando ai partecipanti un momento di condivisione, nonostante la calura estiva.

La festa per il Santo pontecuronese, che quest’anno si sviluppa nei quattro giorni che precedono quello natale, cioè il 23 giugno, si è aperta all’insegna dell’attività fisica, della natura e della convivialità. L’associazione locale “Strada Facendo” infatti ha dato il via ufficiale al ricco programma di eventi, organizzando una camminata amichevole, che ha registrato una buona partecipazione di cittadini, considerando l’intensa calura. I partecipanti si sono ritrovati presso il monumento dedicato al Santo per dare inizio ad un percorso di un paio di Km., che permette sempre di apprezzare le bellezze naturalistiche delle sponde di un tratto suggestivo del Curone.

Tutto questo ha reso particolarmente gradevole l’escursione, attenuando la percezione delle temperature elevate del pomeriggio. La camminata si è conclusa nell’area verde del Tiro al piattello, dove alcuni membri dell’associazione hanno allestito un ricco punto di ristoro, a base di bibite fresche e generi di conforto. Il rinfresco ha permesso a tutti di rigenerarsi e di trascorrere del tempo insieme, chiacchierando e confermando il valore della comunità. Il gruppo è stato accompagnato dai volontari della locale Protezione civile.