Sabato 27 giugno 2026, a partire dalle ore 15:00, la città di Imperia darà il benvenuto a un nuovo spazio interamente dedicato al divertimento dei più piccoli. In via Magenta 10, all’interno dei locali che un tempo ospitavano l’ex ristorante Acqua e Farina, è infatti in programma l’attesa inaugurazione ufficiale del parco giochi “L’Unicorno”. Un pomeriggio di festa pensato per accogliere le famiglie e i bambini in un’atmosfera magica e colorata.

Le sorprese dell’inaugurazione tra buffet e regali

Per celebrare l’apertura della nuova struttura, gli organizzatori hanno predisposto diverse iniziative per accogliere al meglio i primi visitatori e festeggiare insieme l’avvio di questa nuova avventura cittadina.

Durante tutto il pomeriggio inaugurale, le famiglie e i partecipanti potranno infatti usufruire di un ricco buffet gratuito. Inoltre, per la gioia dei bambini, è prevista la distribuzione di speciali gadget in omaggio, che verranno consegnati ai presenti fino a esaurimento scorte.

Regole per l’accesso e l’uso delle aree ludiche

Al fine di garantire la massima sicurezza, il comfort e l’igiene all’interno delle aree ludiche, la direzione del parco giochi ha stabilito una semplice ma fondamentale regola per l’accesso alle attrezzature:

È richiesto di portare con sé e indossare i calzini antiscivolo per poter utilizzare i giochi.

per poter utilizzare i giochi. Per le famiglie che ne fossero sprovviste o dovessero dimenticarli, i calzini saranno regolarmente in vendita anche all’interno dello stesso parco.

I canali social e i contatti

Come evidenziato dalla locandina ufficiale dell’evento, che raffigura un suggestivo unicorno dalla criniera arcobaleno immerso in un bosco incantato, il nuovo polo del divertimento imperiese è già attivo sui principali canali di comunicazione. Il parco giochi è infatti presente sulle piattaforme Google, WhatsApp, Facebook e Instagram, permettendo così ai genitori di rimanere costantemente aggiornati sulle novità e le future iniziative.