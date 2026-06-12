Il miglioramento della sicurezza stradale a San Bartolomeo al Mare resta uno degli obiettivi dell’Amministrazione Scola. Tra gli interventi prioritari figura la riqualificazione funzionale di un nodo viario nevralgico per il traffico locale ovvero l’incrocio tra via Cesare Battisti e via Vallovaia. Attraverso una determina del Settore Lavori Pubblici, l’Amministrazione comunale ha affidato l’incarico per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza. «Il rifacimento di via Vallovaia, arteria strategica per il collegamento cittadino – afferma il sindaco Filippo Scola – rappresenta da sempre una priorità nell’agenda dell’Amministrazione. Si tratta di nuovo tassello che si inserisce nel più ampio Programma delle Opere Pubbliche 2026-2028, confermando l’impegno del Comune nel modernizzare le infrastrutture e garantire una circolazione più fluida e sicura in un punto particolarmente frequentato del territorio». L’accordo economico con il professionista che si dovrà occupare della redazione del progetto prevede un importo netto di 10.200 euro che, con l’aggiunta di IVA e contributi previdenziali di legge, si traduce in una spesa complessiva di 13.066,20 euro interamente a carico delle casse comunali. L’incarico prevede un avvio immediato, non appena sarà formalizzata la comunicazione di affidamento. In questo modo si accelereranno i tempi burocratici, consentendo di completare rapidamente la progettazione di dettaglio e di procedere, in tempi brevi, all’apertura del cantiere per la successiva e definitiva realizzazione dell’opera.

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