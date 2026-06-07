Grande partecipazione e agonismo alle stelle per la prima tappa del “Lauretana Beach Soccer Tour 2026”. Ad aggiudicarsi la vittoria sulla sabbia di San Bartolomeo al Mare è stata la Nazionale brasiliana, che in una finale ricca di emozioni ha superato la formazione azzurra.

Il grande sport internazionale ha fatto tappa in Riviera, trasformando San Bartolomeo al Mare nella prestigiosa vetrina d’apertura del “Lauretana Beach Soccer Tour 2026”. Un weekend all’insegna dello spettacolo e della competizione che ha saputo coinvolgere e appassionare residenti e turisti.

La finale e i piazzamenti sul podio

Il culmine dell’evento è andato in scena domenica pomeriggio, con una finalissima combattuta che ha visto affrontarsi l’Italia, guidata in campo da Angelo Di Livio, e il Brasile capitanato da Reginaldo. Al termine di un match avvincente, i verdeoro si sono imposti con il risultato di 5 a 3. L’incontro si è svolto davanti a un pubblico attento e caloroso, che già dalla giornata di sabato aveva fatto sentire il proprio forte tifo per le due formazioni.

A completare il podio del torneo è stata la Nazionale francese, che si è aggiudicata il terzo posto superando l’Albania al termine di un’emozionante sfida conclusasi ai calci di rigore per 7 a 5.

Il trionfo della comunità e il lavoro di squadra

L’evento ha rappresentato non solo un momento di grande sport, ma anche un’importante occasione di valorizzazione del territorio, dimostrando la capacità organizzativa e l’attrattiva turistica della città.

Il sindaco di San Bartolomeo al Mare, Filippo Scola, ha espresso grande orgoglio per la riuscita della manifestazione: “Siamo davvero molto soddisfatti per l’esito dell’evento che ha richiamato moltissime persone sul campo allestito nei pressi del nostro porticciolo turistico. Ringraziamo la Pro Loco, i funzionari del Comune, l’Amministrazione, la Regione con l’assessore Alessandro Piana, le associazioni di categoria e gli albergatori che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione”. Una dichiarazione che sottolinea come il lavoro di squadra tra istituzioni, associazioni e operatori locali sia stato fondamentale per il successo del fine settimana.

I campioni sulla sabbia e il calendario del Tour

Il circuito del Lauretana Beach Soccer (che vede affrontarsi le nazionali della European Golden League IBS, tra cui Brasile, Francia, Argentina, Egitto, Albania, Svizzera, Croazia e Lussemburgo) è garanzia di tecnica sopraffina e ritmi elevati, grazie anche alla presenza di stelle indiscusse del calcio professionistico. Per la rappresentativa italiana, guidata dal mister Maurizio Iorio, sono scesi in campo ex protagonisti della Serie A del calibro di Angelo Di Livio, Marchetti, Lazzari, Simone Tiribocchi e Beppe Signori. Tra le fila del Brasile spiccano invece nomi illustri come Jeda, Reginaldo, Matuzalém e Lima.

Archiviata con successo la prima tappa ligure, il tour internazionale proseguirà il suo viaggio dal Nord al Sud d’Italia, toccando Manfredonia (Puglia). A fine giugno volerà in Egitto per due appuntamenti al Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh, per poi tornare nella penisola a luglio con le tappe di Alghero (Sardegna), Margherita di Savoia, Ostuni e Porto Sant’Elpidio (Marche). Ad agosto, il grande spettacolo si concluderà nuovamente sulle rive del Mar Rosso per “The Final Tour”.