Martedì 16 giugno il Municipio di Tortona ospita un nuovo e atteso appuntamento della rassegna culturale cittadina. Al centro del dibattito ci sarà il ruolo dell’informazione nell’Italia di oggi, analizzato attraverso le voci di importanti esponenti della stampa nazionale.

Prosegue con successo il percorso culturale di “Derthona Dialoga”, la rassegna promossa dall’Amministrazione del Comune di Tortona e creata con l’obiettivo di approfondire temi di stringente attualità, cultura e società, attraverso il confronto diretto con autorevoli protagonisti del panorama nazionale.

Le sfide dell’informazione in Sala Romita

Il secondo appuntamento della rassegna si terrà martedì 16 giugno alle ore 21:00 presso l’accogliente cornice della Sala Romita del Municipio.

La conferenza, intitolata “Diritto di cronaca: il giornalismo nell’Italia di oggi”, si preannuncia come un incontro denso di spunti, pensato per riflettere a tutto tondo sul ruolo dell’informazione. Al centro del dibattito ci saranno le complesse sfide che il giornalismo è chiamato ad affrontare nell’attuale contesto sociale e politico, analizzando il delicato e sempre attuale equilibrio tra diritto di cronaca, libertà di stampa e responsabilità professionale.

Le grandi firme a confronto con il pubblico

A portare il proprio prezioso contributo alla serata saranno tre autorevoli esponenti del mondo dell’informazione italiana: Francesco Rigatelli (La Stampa), Alberto Busacca (Libero) e Francesco Maria Del Vigo (vicedirettore de Il Giornale).

L’incontro sarà sapientemente moderato dal giornalista Marco Gotta, al quale spetterà il compito di guidare il confronto tra i prestigiosi ospiti e di stimolare il dialogo aperto e costruttivo con il pubblico presente in sala.

Le parole dell’Amministrazione e le info per partecipare

“Il primo incontro, dello scorso anno, con Toni Capuozzo ci ha permesso di riflettere sul valore della testimonianza diretta nei teatri di guerra – afferma in una nota l’Assessore alla Cultura della Città di Tortona, Fabio Morreale –. Questo secondo appuntamento amplia la prospettiva e ci invita a ragionare sulle sfide quotidiane dell’informazione, tra libertà di stampa, nuove tecnologie e rapporto con l’opinione pubblica. Derthona Dialoga vuole essere uno spazio stabile di confronto su temi di grande attualità e interesse collettivo”.

L’iniziativa, che mira a offrire alla cittadinanza continue occasioni di approfondimento su questioni pubbliche favorendo il confronto tra diverse sensibilità e punti di vista, è a ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.