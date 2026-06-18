Giovedì 25 giugno, alle ore 17.30, l’Arena Spettacoli del Parco “Ragazzi della Benedicta” di Serravalle Scrivia farà da cornice a un intenso pomeriggio di cultura e confronto. Al centro dell’evento ci sarà l’incontro con Francesca Pongiluppi per la presentazione del suo romanzo “Come le lucciole”, edito da Solferino: un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per esplorare, attraverso la narrazione, i delicati temi della condizione femminile, dell’impegno civile e della memoria storica.

L’iniziativa è il frutto del lavoro sinergico della Consulta Serravallese per le Pari Opportunità, organizzata in stretta collaborazione con il Comune di Serravalle Scrivia e la locale Biblioteca comunale “Roberto Allegri”.

I segreti della “camera verde” e l’intreccio di due generazioni

L’opera al centro dell’incontro è un vero e proprio romanzo politico e di formazione, capace di unire attraverso il tempo le anime di donne molto diverse tra loro, entrambe alla ricerca del proprio posto nel mondo.

La narrazione prende il via alla vigilia del G8 di Genova, quando la protagonista, Sonia, decide di anteporre per la prima volta se stessa alle dinamiche del movimento. Si prende così una pausa per recarsi a Ca’ Mimosa, la casa delle sue vacanze di bambina, per dire addio a Jolanda e Giannetto, che per lei hanno rappresentato una seconda famiglia. Fermandosi per elaborare il lutto, Sonia varca la soglia della misteriosa “camera verde”, fino a quel momento inaccessibile.

È qui che entra in possesso del diario di Jolanda: le pagine aprono ferite inattese e svelano segreti sconcertanti, raccontando gli anni di sfruttamento della donna nella Libia coloniale, il suo successivo approdo in Liguria e il grande amore con Giannetto. Un’immersione nel passato che permetterà a Sonia di liberare Jolanda e se stessa, ritrovando una dimensione più autentica della militanza e imparando la lezione delle lucciole: proteggersi dal dolore non significa smettere di brillare, bensì brillare più forte.

L’autrice e le informazioni sull’evento

Francesca Pongiluppi, oltre a essere scrittrice, lavora come assistente sociale e collabora attivamente con la redazione del network di comunità “Goodmorning Genova” attraverso articoli e podcast. Dal 1999 è inoltre la voce e l’autrice dei testi della band indie pop Anaïs, per la quale ha anche musicato alcune poesie di Emily Dickinson.

L’appuntamento serravallese rappresenterà un’occasione preziosa per dialogare direttamente con lei, offrendo al pubblico un profondo momento di approfondimento culturale.

Di seguito i dettagli organizzativi per partecipare all’incontro:

Data e ora: Giovedì 25 giugno 2026, alle ore 17.30.

Giovedì 25 giugno 2026, alle ore 17.30. Location: Arena Spettacoli del Parco “Ragazzi della Benedicta”, Serravalle Scrivia.

Arena Spettacoli del Parco “Ragazzi della Benedicta”, Serravalle Scrivia. In caso di maltempo: L’evento non verrà annullato, ma si sposterà al coperto presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale “R. Allegri”, situata in Piazza Carducci 4.

L’evento non verrà annullato, ma si sposterà al coperto presso la Sala Conferenze della Biblioteca Comunale “R. Allegri”, situata in Piazza Carducci 4. Ingresso: La partecipazione è libera e completamente gratuita per tutta la cittadinanza.