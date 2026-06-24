Domenica 28 giugno si terrà una suggestiva escursione naturalistica a Diano San Pietro, un’occasione ideale per gli amanti del trekking e per chi desidera scoprire le bellezze del territorio. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Diano San Pietro e curata dalla Pro Loco Borgano, accompagnerà i partecipanti in un percorso che si snoda tra San Pietro e la zona Poggio, pensato per essere accessibile e alla portata di tutti.

Dettagli tecnici dell’escursione

Il percorso, immerso nel verde e guidato dall’esperienza della guida Davide Fornaro, presenta caratteristiche ideali per una giornata di attività fisica moderata e immersiva nel contesto paesaggistico locale:

Lunghezza del tracciato: circa 5 km.

circa 5 km. Dislivello complessivo: 200 metri.

Informazioni e contatti

L’escursione rappresenta un invito a vivere il territorio con lentezza, valorizzando il legame tra natura e ambiente circostante. Per informazioni dettagliate sull’organizzazione dell’evento e per eventuali prenotazioni, è possibile contattare direttamente la guida Davide Fornaro al numero di telefono 340 2440972.