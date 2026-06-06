Inizia ufficialmente l’estate e con essa si apre la tanto attesa stagione 2026 delle sagre e delle feste in provincia di Alessandria. Un trionfo di sapori che spaziano dai ravioli al fritto misto, dalle ciliegie alle fragole, fino alla carne e alle proposte vegetariane, il tutto accompagnato dall’immancabile musica dal vivo e dai dj-set per ballare sotto le stelle.

Il Tortonese protagonista: le feste a Casasco e Garbagna

Ad aprire le danze sul nostro territorio sono due appuntamenti imperdibili incastonati nel cuore del Tortonese, pronti ad accogliere cittadini e visitatori all’insegna del gusto e della memoria:

Casasco (12 giugno): A partire dalle ore 19:00, la suggestiva zona della Panchina gigante ospiterà il “Bellissimo Party”. La serata, che offrirà golosità e un dj-set per l’intrattenimento musicale, sarà un momento speciale organizzato in ricordo di Cristina Frazzica.

A partire dalle ore 19:00, la suggestiva zona della Panchina gigante ospiterà il “Bellissimo Party”. La serata, che offrirà golosità e un dj-set per l’intrattenimento musicale, sarà un momento speciale organizzato in ricordo di Cristina Frazzica. Garbagna (14 giugno): Domenica sarà la volta della storica e sempre attesissima Sagra delle ciliegie. Ad arricchire ulteriormente l’offerta gastronomica di questa edizione ci sarà anche il secondo festival del tartufo nero.

Il calendario di giugno: tutti gli eventi in provincia di Alessandria

Il cartellone degli eventi sul resto del territorio provinciale è ricchissimo e offre alternative per tutti i palati nel corso dell’intero mese. Ecco le principali manifestazioni in programma:

Primo weekend (5-6-7 giugno)

Borgo San Martino: Dal 5 al 7 giugno torna la storica 101ª Sagra delle fragole. L’apertura degli stand gastronomici è prevista alle 20:00, con la presenza del Luna park e l’accompagnamento di musica dal vivo.

Dal 5 al 7 giugno torna la storica 101ª Sagra delle fragole. L’apertura degli stand gastronomici è prevista alle 20:00, con la presenza del Luna park e l’accompagnamento di musica dal vivo. Predosa: Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, presso il palatenda (dalle 19:30), si terrà la Sagra delle fragole. Nel menù spiccano il risotto alle fragole e i tradizionali agnolotti predosini.

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, presso il palatenda (dalle 19:30), si terrà la Sagra delle fragole. Nel menù spiccano il risotto alle fragole e i tradizionali agnolotti predosini. Valenza: Dal 5 al 7 giugno, con replica il weekend successivo (12-13-14 giugno), va in scena la “Tagliatella 2026”. Tutte le sere si cena a partire dalle 19:30.

Dal 5 al 7 giugno, con replica il weekend successivo (12-13-14 giugno), va in scena la “Tagliatella 2026”. Tutte le sere si cena a partire dalle 19:30. Francavilla Bisio: Il 6 e 7 giugno, dalle ore 19:00, c’è “Benvenuta Estate”, una golosa sagra gastronomica dedicata ai ravioli e al coniglio alla ligure. Il programma musicale prevede il 6 giugno il dj-set di Tirelli e il 7 l’esibizione del Graziella Group.

Il 6 e 7 giugno, dalle ore 19:00, c’è “Benvenuta Estate”, una golosa sagra gastronomica dedicata ai ravioli e al coniglio alla ligure. Il programma musicale prevede il 6 giugno il dj-set di Tirelli e il 7 l’esibizione del Graziella Group. Terruggia: Sempre il 6 e 7 giugno, la rassegna “Vivere in campagna” animerà Villa Poggio con un picnic nel verde, degustazioni di vino, fiori, attività di benessere e laboratori.

Sempre il 6 e 7 giugno, la rassegna “Vivere in campagna” animerà Villa Poggio con un picnic nel verde, degustazioni di vino, fiori, attività di benessere e laboratori. Solero: Il 6 e il 7 giugno nel parco dell’asilo Carlo Guasco si terrà la Sagra del fritto misto di pesce. Si cena e si balla con musica dal vivo: sabato sul palco gli “Ewa For You”, mentre domenica 7 toccherà a “i Bamba”.

Gli appuntamenti della seconda metà del mese

Montaldo di Spigno: Grande festa nella frazione con l’apertura degli stand gastronomici alle 19:00 e serate animate da musica dal vivo.

Grande festa nella frazione con l’apertura degli stand gastronomici alle 19:00 e serate animate da musica dal vivo. Montaldo Bormida: Dal 19 al 21 giugno la Pro loco organizza, in località Casiola, la Sagra della farinata. Stand aperti dalle ore 18:00 con musica dal vivo ogni sera. Sabato 20, alle ore 23:00, grande spettacolo con i fuochi d’artificio.

Dal 19 al 21 giugno la Pro loco organizza, in località Casiola, la Sagra della farinata. Stand aperti dalle ore 18:00 con musica dal vivo ogni sera. Sabato 20, alle ore 23:00, grande spettacolo con i fuochi d’artificio. Tassarolo: Venerdì 19 e sabato 20 giugno, a partire dalle 19:00 presso il campo sportivo, arriva la Sagra del Nibio e del Super Agnolotto. L’intrattenimento musicale vedrà venerdì un viaggio dal liscio alla disco con Padu, mentre domenica è attesa l’esibizione del Graziella Group.

Venerdì 19 e sabato 20 giugno, a partire dalle 19:00 presso il campo sportivo, arriva la Sagra del Nibio e del Super Agnolotto. L’intrattenimento musicale vedrà venerdì un viaggio dal liscio alla disco con Padu, mentre domenica è attesa l’esibizione del Graziella Group. Battagliosi di Molare: A chiudere il mese, il 27 e il 28 giugno, sarà l’appuntamento con la tradizionale Sagra del Fiazein.