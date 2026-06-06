Diano Marina uno tra i più importanti comuni della Riviera dei Fiori, consolida il proprio ruolo di primo piano nel panorama istituzionale italiano. A conferma di questa crescente rilevanza nazionale, il Sindaco Cristiano Za Garibaldi è stato formalmente invitato a prendere parte a uno dei più significativi appuntamenti della Penisola: la Giornata Nazionale della Marina.

La città di Diano Marina continua ad acquisire un’importanza sempre maggiore a livello nazionale, portando con orgoglio il nome della “Riviera dei Fiori” della Provincia di Imperia ben oltre i confini del territorio ligure. A testimoniare questo momento di grande prestigio è un recente e importante invito recapitato ai vertici dell’Amministrazione comunale, che proietta la cittadina in un contesto di primissimo piano.

L’invito dall’Ammiraglio Berutti Bergotto

Il Sindaco del Comune di Diano Marina, il Dottor Cristiano Za Garibaldi, è stato infatti formalmente invitato a partecipare alla prestigiosa “Giornata della Marina Militare”. Le celebrazioni di questo importante evento si terranno nella città di Palermo nelle giornate del 9 e 10 giugno 2026.

L’invito a prendere parte alla manifestazione è giunto direttamente dai massimi livelli: le note ufficiali sono state infatti inoltrate al Comune direttamente dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto.

Un palcoscenico di rilevanza nazionale

Come comunicato ufficialmente agli atti dell’Ente, il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha confermato la propria partecipazione all’evento per motivi istituzionali.

La presenza del primo cittadino a Palermo rappresenta un momento di grande visibilità e onore per tutta la comunità. La partecipazione a una cerimonia di tale caratura e importanza sottolinea l’attenzione e il rispetto istituzionale di cui gode oggi Diano Marina, confermando il percorso di valorizzazione del Comune come punto di riferimento saldo non solo per la Riviera ligure, ma per l’intero Paese.