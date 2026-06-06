Un coinvolgente flash mob ha coronato la conclusione del progetto eTwinning al Liceo G. Peano. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti in un percorso di consapevolezza in lingua inglese, focalizzato sulle tematiche del consumo responsabile e della sostenibilità ambientale ed etica.

Si è chiuso all’insegna della partecipazione attiva l’anno scolastico 2025-2026 per i ragazzi del Liceo G. Peano. La palestra dell’istituto cittadino ha infatti ospitato un vivace flash mob, che ha rappresentato l’atto finale e celebrativo dell’importante progetto eTwinning denominato «Fast Consumption: Think before you buy».

L’iniziativa ha visto l’adesione e l’entusiastica partecipazione degli alunni della classe seconda A dell’indirizzo linguistico, i quali hanno affrontato in prima persona il delicato tema del consumo responsabile.

Lezioni in lingua inglese e riflessioni etiche

Il percorso didattico si è articolato attraverso molteplici attività svolte in classe, rigorosamente condotte in lingua inglese. Questo approccio multidisciplinare ha permesso ai giovani studenti di sviluppare una riflessione critica e approfondita sulle pesanti conseguenze che il fenomeno del “Fast Consumption” (il consumo veloce e spesso irresponsabile) genera a livello globale.

Piccoli gesti per difendere il pianeta e il lavoro

Oltre all’impatto prettamente ambientale, il progetto ha messo in luce anche le importanti ripercussioni etiche legate ai nostri acquisti. Attraverso lo studio e il confronto, i ragazzi sono stati sollecitati a prendere una posizione consapevole, spronandoli a ricercare e adottare soluzioni alternative a partire dai piccoli gesti della vita di tutti i giorni.

L’obiettivo fondamentale dell’iniziativa, pienamente raggiunto attraverso il coinvolgimento degli alunni, è stato quello di educare i giovani cittadini a consumare in modo responsabile, ponendo al centro della quotidianità la difesa del nostro pianeta e l’assoluto rispetto per la dignità del lavoro umano.