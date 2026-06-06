La comunità di Rivarone si prepara a rinnovare un importante appuntamento con la memoria e la condivisione. Sabato 13 giugno 2026 torna infatti la seconda edizione della “Pastasciutta Antifascista”, una serata all’insegna del ricordo, del buon cibo e della musica dal vivo.

Un semplice piatto di pasta per celebrare la libertà e ricordare chi ha lottato per ottenerla. L’evento, promosso all’insegna dell’hashtag ufficiale #pastaliberatutti (come si evince anche dalla veste grafica visibile nel file locandina_11.jpg), si riallaccia a un momento profondamente simbolico della nostra storia nazionale, unendo il territorio in un momento di festa popolare.

L’episodio storico del 25 luglio 1943

La manifestazione affonda le sue radici in un preciso evento del passato: il 25 luglio 1943, giorno che segnò la caduta del regime fascista a seguito dell’arresto di Benito Mussolini. Per festeggiare la storica notizia, la famiglia Cervi di Campegine (in provincia di Reggio Emilia) decise di offrire a tutti gli abitanti del paese una grande e spontanea spaghettata a base di burro e formaggio, servita direttamente nella piazza principale. Un gesto di enorme generosità e di liberazione che oggi viene riproposto con orgoglio in numerose piazze d’Italia.

Il programma della serata a Rivarone

L’appuntamento è fissato per sabato 13 giugno presso la sede di Via Contrada Grande, 31 a Rivarone.

Ore 20:00 – Inizio della cena: Nel pieno rispetto dello spirito e delle regole di questa iniziativa, il piatto di pasta verrà offerto gratuitamente a tutti i partecipanti. Per completare la cena, gli organizzatori metteranno a disposizione anche altre portate, tra cui un antipasto e un dolce.

Nel pieno rispetto dello spirito e delle regole di questa iniziativa, il piatto di pasta verrà offerto gratuitamente a tutti i partecipanti. Per completare la cena, gli organizzatori metteranno a disposizione anche altre portate, tra cui un antipasto e un dolce. Ore 21:30 – Musica dal vivo: Il dopocena sarà all’insegna della cultura e dell’intrattenimento. La serata si animerà con l’esibizione del gruppo musicale Egin, che allieterà il pubblico suonando i più celebri canti di Resistenza.

Info e modalità di prenotazione

Per garantire la migliore organizzazione dell’evento, è richiesta la prenotazione obbligatoria. Come riportato sulla locandina ufficiale, le adesioni dovranno pervenire preferibilmente entro l’8 giugno (o al massimo entro il 9 giugno, come indicato dagli organizzatori).

È possibile riservare comodamente il proprio posto scegliendo tra due modalità:

Compilando il form dedicato direttamente sul sito web www.rivaronesi.it .

. Contattando Paola (tramite chiamata o messaggio) al numero di telefono 335 54 78 705.

La serata si avvale del prestigioso patrocinio e della collaborazione di diverse realtà associative, tra cui l’A.N.P.I. e l’Istituto Alcide Cervi.