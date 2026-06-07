La città si è svegliata questa mattina ammirando i meravigliosi tappeti floreali realizzati durante la notte. Un’opera d’arte a cielo aperto che impreziosisce il centro cittadino in occasione del Corpus Domini, ma che rimarrà visibile ancora soltanto per poche ore prima del passaggio della solenne processione.

Questa mattina, domenica 7 giugno, Diano Marina ha rinnovato con orgoglio una delle sue tradizioni più amate, sentite e attese: l’Infiorata del Corpus Domini. Un evento religioso e folkloristico di grandissimo richiamo che ha letteralmente trasformato le vie del centro cittadino in un meraviglioso e variopinto tappeto a cielo aperto. La manifestazione, che gode del prestigioso patrocinio e del contributo di Regione Liguria, unisce la profonda devozione del territorio a una straordinaria maestria artigianale.

I magnifici quadri floreali, tuttavia, sono un’opera d’arte effimera: rimarranno visibili nella loro integrità ancora per poche ore, prima di accogliere il solenne passaggio dei fedeli. L’invito per residenti e turisti è dunque quello di affrettarsi per poter godere di questo spettacolo unico.

Un doveroso e sentito grazie ai volontari

Il cuore pulsante dell’iniziativa si snoda tra Piazza Martiri della Libertà e Via Genala. Se oggi possiamo ammirare questa meraviglia, il merito è del lavoro instancabile e certosino dei volontari del Gruppo “Amici dell’Infiorata”.

A loro va un ringraziamento speciale da parte di tutta la comunità: a partire dalle ore 20:00 di ieri sera, e ininterrottamente per tutta la lunga notte fino alle prime luci dell’alba di oggi, hanno lavorato con estrema dedizione e pazienza. Hanno tracciato i complessi disegni geometrici e figurativi, posando minuziosamente, uno a uno, i coloratissimi petali che formano l’intero percorso.

Il programma della mattinata: Messa e processione

La mattinata odierna entra ora nel vivo delle celebrazioni religiose istituzionali. Alle ore 10:00 viene officiata la Santa Messa all’interno della Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate.

A seguire, intorno alle ore 11:00, prenderà il via la solenne processione accompagnata dalla Benedizione Eucaristica. Al suggestivo passaggio lungo le vie appena infiorate prenderanno parte le Autorità politiche e militari, le numerose Associazioni laiche e religiose della città, le Confraternite storiche e i bambini che hanno da poco ricevuto i sacramenti della Comunione e della Cresima. L’intero corteo sarà accompagnato dalle note della Banda Musicale “Città di Diano Marina”.

Nel pomeriggio la devozione si sposta a Diano Calderina

Le celebrazioni del Corpus Domini non si fermano al centro cittadino, ma nel tardo pomeriggio coinvolgeranno attivamente anche l’immediato entroterra. Alle ore 18:00, infatti, la festività animerà la frazione di Diano Calderina, grazie all’evento organizzato e realizzato con cura dal Gruppo “Amici di Calderina e Muratori”.

Il programma nella frazione prevede la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale (Chiesa di San Giacomo Apostolo). Subito dopo la funzione, le pittoresche vie del borgo faranno da cornice a una nuova e suggestiva processione, anch’essa allietata dall’immancabile accompagnamento della Banda Musicale “Città di Diano Marina”.