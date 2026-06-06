Il borgo di Cosio d’Arroscia ha celebrato un traguardo di eccezionale importanza per la propria comunità. Questo pomeriggio, il paese si è riunito per festeggiare il 55° anniversario della fondazione della sua Pro Loco, un punto di riferimento vitale per l’animazione e la valorizzazione del territorio.

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni a questa storica realtà associativa è stata la presenza di due esponenti di spicco della Giunta regionale: l’Assessore al Turismo, Luca Lombardi, e l’Assessore all’Urbanistica, Marco Scajola. Entrambi hanno voluto omaggiare di persona l’incessante lavoro portato avanti dai volontari a favore del borgo.

L’entusiasmo dei volontari e la “Festa della Lavanda”

Il grande impegno della Pro Loco, guidata dal presidente Fabio Gravagno, è stato rimarcato con soddisfazione dall’Assessore Luca Lombardi, che ha espresso la propria gratitudine all’associazione e al Sindaco Antonio Galante.

“Ringrazio il sindaco Antonio Galante e gli amici della Pro Loco di Cosio con il presidente Fabio Gravagno per l’invito a cui ho risposto con grande piacere”, ha dichiarato Lombardi, sottolineando come, anche dopo oltre mezzo secolo, la dedizione dei volontari non sia mai venuta meno. “Dopo 55 anni il loro entusiasmo è sempre fortissimo e lo dimostra la bellissima ‘Festa delle erbe e della lavanda’ di luglio che è entrata con merito a far parte del calendario degli Eventi tradizionali liguri organizzati dalle Pro Loco e sovvenzionati dalla Regione”.

Un borgo sempre più accogliente grazie alla rigenerazione urbana

Il valore sociale e strategico dell’associazione è stato posto in primo piano anche dall’Assessore Marco Scajola, che ha evidenziato come i volontari rappresentino il vero motore del paese, operando in un contesto territoriale recentemente impreziosito da importanti interventi strutturali.

“55 anni di attività sono un traguardo straordinario che è giusto celebrare”, ha spiegato Scajola, rivolgendo i propri complimenti al presidente Gravagno, al primo cittadino e a tutto il team della Pro Loco per il loro “contributo fondamentale per tutto il paese”. L’Assessore ha poi allargato lo sguardo allo sviluppo architettonico della località: “Parliamo di un borgo bellissimo che, anche grazie ai lavori di rigenerazione urbana finanziati negli ultimi anni, tra cui il rifacimento della piazza della Chiesa e di quella dell’Oratorio, sta diventando sempre più accogliente e attrattivo per cittadini e turisti”.