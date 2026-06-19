Riceviamo e pubblichiamo da Maurizio Sciaudone:

Maurizio Sciaudone espone il problema del decoro dei monumenti alla Cittadella di Alessandria e della bandiera esposta ormai ridotta ad uno straccio.

“La bandiera issata per il ricordo del Tricolore è in uno stato indecoroso. La legge prevede che le bandiere debbano essere conservate in ottimo stato e non tenute in un degrado del genere.

Il problema però non riguarda solo la bandiera, ma anche il monumento ai caduti presente sempre in Cittadella. Il degrado che si può notare è a dir poco imbarazzante: le lapidi sono quasi illeggibili e parte di queste sono sollevate dal muro.”

Chi dovrebbe svolgere la manutenzione e tenere in ordine monumento e tricolore sembra non essere interessato.

“La sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo ha sede proprio alla Cittadella ed è incredibile che non si interessino, insieme al Comune di Alessandria, alla salvaguardia e cura del monumento ai caduti e alla sostituzione della bandiera sull’asta.

Ritengo, ancora una volta, quale massima attenzione debba essere riservata al più importante simbolo dello Stato, che deve essere sempre oggetto di rispetto e mantenuto nelle condizioni di più alto decoro. Il ricordo ai caduti deve essere rispettato mantenendo il decoro di ciò che li rappresenta.”

Non solo il decoro, ma si potrebbe incappare in conseguenze ben più gravi.

In conclusione Sciaudone invita quindi alla manutenzione e la sostituzione dei vessilli in stato di degrado.