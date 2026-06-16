Prosegue l’operazione di restyling viario nel territorio comunale di Tortona. L’amministrazione cittadina, grazie all’assessore ai Lavori Pubblici Luigino Bonetti (nella foto), ha formalizzato l’autorizzazione al subappalto per l’esecuzione dei lavori inseriti nel piano “Ristrutturazione strade 2025 – marciapiedi e pavimentazioni lapidee”, un progetto fondamentale per il miglioramento del decoro e della sicurezza urbana.

L’appalto principale, che era stato aggiudicato lo scorso aprile all’impresa S.A.M. Costruzioni S.r.l. di Cherasco, vede ora l’ingresso operativo di una realtà locale, a conferma dell’attenzione verso il tessuto imprenditoriale del territorio.

Il cantiere si affida all’esperienza locale

Il Comune di Tortona ha autorizzato l’impresa appaltatrice ad affidare una serie di lavorazioni specifiche all’azienda Torti Pietro di Torti Andrea & C. S.a.s., con sede proprio in città, in via G. Pernigotti.

Il subappalto riguarda un pacchetto di interventi tecnici necessari per completare il progetto di riqualificazione. Nello specifico, le maestranze locali si occuperanno di:

Opere stradali e di scavo: scavi, demolizioni e scarifiche.

scavi, demolizioni e scarifiche. Rifinitura e pavimentazione: posa di cordoli, ripristino dei marciapiedi e stesa di bitumati.

posa di cordoli, ripristino dei marciapiedi e stesa di bitumati. Finiture pregiate: posa di pavimentazioni in pietra e posa di elementi di arredo urbano.

posa di pavimentazioni in pietra e posa di elementi di arredo urbano. Sottoservizi e impiantistica: posa di tubazioni, pozzetti, cavidotti e livellamento dei chiusini.

L’impegno per la sicurezza e la qualità

L’iter amministrativo, curato dal settore Lavori Pubblici diretto dall’ingegner Laura Lucotti, ha confermato la piena regolarità della documentazione presentata. Come previsto dalle normative vigenti, l’impresa subappaltatrice si è impegnata a garantire ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo in linea con quello dell’appaltatore principale, oltre ad assicurare la massima conformità alle norme sulla sicurezza nei cantieri.

Il subappaltatore dovrà infatti redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico per le proprie lavorazioni, in coordinamento con i piani di sicurezza già definiti per l’intero progetto, sotto la supervisione del Direttore dei Lavori, il geometra Giancarlo Bergaglio.

L’autorizzazione di questo subappalto permette ora all’intero progetto di procedere spedito, rispettando le tempistiche di esecuzione previste per il 2026, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza una rete viaria e pedonale riqualificata, più sicura e decorosa.