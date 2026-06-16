Nell’ambito del calendario delle manifestazioni estive 2026, presentato ieri, Confartigianato Imprese Imperia annuncia la realizzazione di tre importanti appuntamenti estivi in collaborazione con il Comune di Sanremo. Musica dal vivo, gastronomia e animazione serale animeranno il Porto Vecchio e il centro città a tra luglio e settembre:

• Estate al Porto

Tutti i martedì di luglio e agosto il Porto Vecchio si trasformerà in un palcoscenico all’aperto per otto serate musicali, pensate per valorizzare uno dei luoghi più suggestivi di Sanremo.

• A Tavola in piazza del Duca

Il 29, 30 e 31 luglio Piazza Borea d’Olmo ospiterà tre serate musicali a tema con la partecipazione diretta dei ristoranti della piazza, unendo l’intrattenimento musicale all’offerta enogastronomica e trasformando così uno degli spazi più frequentati del centro in un punto d’incontro tra la ristorazione sanremese e il pubblico estivo.

• A Tavola sul Porto Vecchio

Dal 31 agosto al 2 settembre la nona edizione della kermesse gastronomica che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Tre serate tra specialità dei ristoratori e accompagnamento musicale dal vivo: un format consolidato che conferma la capacità di Confartigianato Imperia di valorizzare la qualità dei prodotti e delle maestranze locali e la vocazione turistica del territorio.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento all’Amministrazione comunale per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nell’accogliere le proposte avanzate da Confartigianato in merito all’organizzazione di questi eventi – ha dichiarato Donata Vivaldi, Presidente di Confartigianato Imperia -. L’obiettivo è condiviso: realizzare iniziative capaci di generare valore per il territorio e per il suo tessuto economico. Confartigianato attribuisce infatti grande importanza a manifestazioni di questo genere, perché rappresentano un’opportunità concreta per promuovere e valorizzare le imprese e le attività locali che operano nella nostra provincia. Sostenere la visibilità, la crescita e la competitività delle realtà imprenditoriali del territorio è da sempre una delle priorità della nostra associazione, e iniziative come queste contribuiscono in modo significativo a raggiungere tale obiettivo. Per questo motivo siamo particolarmente soddisfatti del percorso condiviso con il Comune e dei risultati che questa collaborazione potrà portare a beneficio dell’intera comunità“.