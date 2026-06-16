Il conto alla rovescia per gli appuntamenti più attesi dell’estate a Diano Marina è ufficialmente iniziato. L’amministrazione comunale, consapevole dell’importanza di garantire momenti di svago spensierati, ha avviato le procedure necessarie per assicurare che ogni spettacolo e intrattenimento si svolga nel pieno rispetto degli standard di sicurezza, tutelando al massimo la tranquillità di cittadini e turisti.

Con l’arrivo della bella stagione, l’Assessorato al Turismo ha già definito un ricco calendario di eventi che animerà diverse zone del territorio. Per fare in modo che tutto sia perfetto, il Comune ha deciso di anticipare i tempi, curando nei minimi dettagli l’agibilità delle aree pubbliche destinate a ospitare il grande pubblico.

Spazi sicuri per il divertimento di tutti

I riflettori sono puntati sulle due location principali che accoglieranno i concerti e gli eventi di maggior richiamo, ovvero gli spazi con una capienza superiore alle 200 persone:

L’area manifestazioni di Villa Scarsella , tra via Cavour e via Gaggero.

, tra via Cavour e via Gaggero. L’area manifestazioni del Molo delle Tartarughe, situata sul lungomare Carcheri.

Per questi due simboli dell’intrattenimento dianese, il Comune ha deciso di affidare a un tecnico esperto – il geometra Alessandro Clemenzi – l’incarico di redigere tutta la documentazione tecnica necessaria da sottoporre alla Commissione Comunale di Vigilanza. Questo passaggio è fondamentale per rinnovare l’agibilità dei luoghi e garantire che le strutture siano ineccepibili sotto il profilo della solidità, della prevenzione e dell’igiene, come previsto dalle normative in materia di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

Un Comune che pensa a tutto

L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: liberare il pubblico da ogni pensiero, concentrando il massimo dello sforzo istituzionale nella prevenzione e nel controllo.

“L’Assessorato al Turismo del Comune di Diano Marina come ogni anno, con l’avvicinarsi del periodo estivo, ha predisposto un calendario di eventi i quali si svolgono in diverse aree del territorio comunale”, si legge nell’atto amministrativo.

Con questa scelta, il Comune di Diano Marina conferma la propria volontà di offrire un’estate di qualità, in cui il divertimento sia sempre accompagnato da una cornice di sicurezza rigorosa. Il pubblico potrà così partecipare agli eventi in programma con la consapevolezza che ogni aspetto logistico e di tutela è stato analizzato e verificato dai professionisti, permettendo alla città di godersi pienamente l’energia della nuova stagione.