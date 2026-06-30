Domenica scorsa la parrocchia di Gremiasco ha vissuto una giornata di festa per celebrare un traguardo storico: i 40 anni dalla fondazione del proprio coro parrocchiale. Un momento di forte coesione comunitaria, impreziosito da una messa solenne, per rendere omaggio a decenni di attività e devozione, sempre sotto la guida assidua e competente della Maestra Fernanda Borassi.

Una tradizione tra musica e guide spirituali

La storia di questa importante realtà locale si intreccia profondamente con le figure che hanno guidato la parrocchia in questi quattro decenni. Il percorso del coro è stato infatti accompagnato e sostenuto da diverse guide spirituali:

Don Angelo Bassi: l’allora parroco che ha fortemente voluto e promosso la nascita del gruppo corale.

l’allora parroco che ha fortemente voluto e promosso la nascita del gruppo corale. Don Luigi Bernini: sotto la cui guida il coro ha proseguito il suo cammino, ricordato come un grande conoscitore e appassionato di musica.

sotto la cui guida il coro ha proseguito il suo cammino, ricordato come un grande conoscitore e appassionato di musica. Don Augusto Piccoli: l’attuale parroco, nonché Cappellano della Polizia di Stato di Alessandria, con il quale la prestigiosa tradizione continua ancora oggi.

Le celebrazioni e il ringraziamento della comunità

Per onorare la ricorrenza è stata officiata una messa solenne che ha visto la partecipazione delle autorità locali. Erano presenti il Maresciallo Lorenzo Lamanna e il sindaco Germano Nuvione; proprio il primo cittadino ha rivolto parole molto affettuose a tutti i coristi che, nel corso di questi quarant’anni, si sono alternati nell’allietare le funzioni religiose.

In una cerimonia definita semplice ma molto suggestiva, l’intera comunità di Gremiasco si è stretta intorno alle attuali coriste. A loro è andato il ringraziamento generale per l’impegno profuso, suggellato dalla consegna di una serie di piccoli doni molto suggestivi e da un augurio sincero: che la loro preziosa attività corale continui sempre con gioia e costanza.