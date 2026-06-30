Giovedì 2 luglio 2026, alle ore 17.30, il Forte Santa Tecla di Sanremo aprirà le sue porte per l’inaugurazione ufficiale di “RUINS”, la nuova mostra fotografica a firma di Lidia Giusto. L’evento, supportato dalla Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria e dal Comune di Sanremo, offre al pubblico una profonda riflessione sulla permanenza delle tracce materiali della civiltà industriale, indagando la capacità delle immagini di trasformare il rudere in documento, memoria e paesaggio.

Un viaggio tra fotografia e performance live

L’appuntamento inaugurale, che si inserisce nell’anno delle celebrazioni per il 270° anniversario del Forte (1756-2026), non sarà solo un momento espositivo statico. Il programma della serata prevede infatti una breve introduzione accompagnata dai saluti iniziali, seguita da un momento di grande impatto artistico e performativo. I visitatori potranno assistere a una speciale performance audiovisiva che vedrà la fusione tra la musica elettronica del “K-N live electronic set” e le proiezioni visive (“visual”) curate dalla stessa autrice della mostra, Lidia Giusto.

Informazioni utili e dettagli per l’accesso

L’evento si terrà negli storici spazi del Forte Santa Tecla, situato in Giardini Vittorio Veneto 34 a Sanremo. Per favorire la partecipazione del pubblico, gli organizzatori hanno stabilito le seguenti modalità di accesso:

L’ingresso alla serata di inaugurazione è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Verranno garantiti posti riservati per i titolari di Membership Card.

Per richiedere ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione inviando un’e-mail all’indirizzo ufficiale: drm-lig.fortesantatecla@cultura.gov.it.