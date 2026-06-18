La Sala Mostre di Palazzo Chiabrera ad Acqui Terme si prepara ad accogliere “Quando la passione sfiora l’arte”, un’emozionante esposizione interamente dedicata alle opere a punto croce di Angela, da tutti affettuosamente conosciuta come Nonna Angela. Dal 20 giugno al 5 luglio 2026, la cittadinanza avrà l’opportunità di ammirare i frutti di un’intera vita di dedizione, creatività e abilità manuale. Il taglio del nastro ufficiale dell’evento è fissato per sabato 20 giugno alle ore 17.00, appuntamento che vedrà la partecipazione dell’Assessore alla Cultura Michele Gallizzi.

La storia di una donna intrecciata a quella della sua città

Nata ad Acqui Terme nel 1937, Angela appartiene a quella generazione forte e resiliente che ha conosciuto le innumerevoli difficoltà della guerra e del dopoguerra. Affrontando il mondo del lavoro fin da giovanissima, la sua vita si è profondamente legata allo sviluppo e alla storia della città termale.

Gli anni trascorsi negli atelier di cucito e nelle storiche realtà produttive del territorio le hanno permesso di affinare le sue doti, accompagnandola parallelamente nella costruzione di una famiglia numerosa, in un percorso di vita sempre guidato dall’amore per il lavoro artigianale.

Oltre quarant’anni di arte a punto croce

Con il passare del tempo, il cucito tradizionale ha lasciato spazio a una nuova, travolgente vocazione: il ricamo a punto croce. Da oltre quarant’anni, Nonna Angela realizza quadri, cuscini, centrotavola e manufatti caratterizzati da una straordinaria precisione.

L’esposizione offre l’opportunità di compiere un vero e proprio viaggio attraverso una selezione significativa di queste creazioni, che rivelano una rara sensibilità artistica e un’incredibile abilità tecnica. Ogni opera custodisce ore di pazienza, dedizione e assoluta attenzione al dettaglio, diventando la testimonianza di una tradizione in cui si fondono artigianato, memoria e bellezza. Un percorso capace di raccontare, attraverso un ago e un filo, la storia di una donna, di una famiglia e di un’intera comunità.

Il valore culturale del lavoro artigianale

L’iniziativa vuole essere un sentito omaggio a questa speciale protagonista della comunità acquese. Un concetto ribadito anche dall’Assessore alla Cultura Michele Gallizzi, che commenta così l’importanza dell’evento:

«Questa esposizione rappresenta un prezioso esempio di come il talento e la dedizione possano trasformarsi in patrimonio culturale. Le opere di Nonna Angela raccontano una storia di impegno, creatività e amore per il bello che merita di essere condivisa con tutta la cittadinanza.»

Informazioni per la visita

La mostra “Quando la passione sfiora l’arte” sarà aperta al pubblico presso la Sala Mostre di Palazzo Chiabrera, situata in via Manzoni 14 ad Acqui Terme.

Di seguito i dettagli e gli orari di apertura per il periodo compreso tra il 20 giugno e il 5 luglio 2026:

Da martedì a venerdì: dalle 17.00 alle 19.30.

dalle 17.00 alle 19.30. Sabato e domenica: al mattino dalle 10.30 alle 13.00 e al pomeriggio dalle 17.00 alle 19.30.

al mattino dalle 10.30 alle 13.00 e al pomeriggio dalle 17.00 alle 19.30. Lunedì: chiuso.