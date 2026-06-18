Domenica 28 giugno la città di Tortona farà un tuffo nel passato grazie a “Bellezze in Bicicletta – Tortona Retrò”. L’atteso appuntamento chiude ufficialmente il progetto “Derthona in Bici”, proponendo una giornata ricca di pedalate, musica dal vivo, danze e atmosfere d’altri tempi nel cuore della città, in attesa di accogliere i partecipanti de “La Mitica Ciclostorica”.
L’evento rappresenta il quarto e ultimo tassello del progetto finanziato da Sport e Salute S.p.a. nell’ambito del bando “Bici in Comune”, un’iniziativa promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani e dall’ANCI. L’organizzazione della giornata è curata dall’Associazione I Colli di Coppi ASD in stretta collaborazione con il Comune di Tortona, e gode del prezioso sostegno di partner come il Comune di Viguzzolo, AZALAI, FIAB Tortona sezione Malabrocca e Quarto Piemonte.
Il programma mattutino in Piazza Malaspina
La splendida cornice di Piazza Malaspina sarà il fulcro di partenza per le attività della giornata. Di seguito il programma per i partecipanti:
- Ore 8:00: Apertura dello stand dello staff in Piazza Malaspina per le iscrizioni gratuite ai due percorsi ciclistici.
- Ore 8:30: Ritrovo per la pedalata sul tragitto Tortona-Viguzzolo-Tortona. Il gruppo si unirà poi a “La Mitica Ciclostorica” alle ore 9:00 presso il Piazzale di Porta Ticinese.
- Ore 9:30: Nuovo ritrovo in Piazza Malaspina per un suggestivo giro in centro. Sarà un vero e proprio corteo danzante, animato da partecipanti in bicicletta e a piedi, rigorosamente in abiti vintage.
Animazione, musica e attività per tutti
La manifestazione animerà diverse piazze e angoli della città con intrattenimenti dedicati a ogni fascia d’età:
- Piazza Malaspina: La piazza principale risuonerà grazie alla musica dal vivo dei Revival Society Band (Megna, Caridi, Perduca, Furfaro) con la voce di Veronica Atzeni. Per l’occasione sarà allestito un vero e proprio set cinematografico per provini alla presenza del regista e scenografo Ermanno Africano (Afer), di Carlo Martinotti (presidente di CDMovie) e di Claudio Serra (vicepresidente del Cineclub Fotovideo di Genova). Sarà inoltre disponibile un servizio fotografico ricordo curato dal Photobus di Francesco Piciaccia e un punto acconciature con Ketty Cineri vintage Stile. I presentatori dell’evento saranno Alessandra Tropiano e Lorenzo Dicati. Le spettacolari esibizioni di danza saranno a cura di Peter Larsen Dance Studio, Sweet Dolls di Alessandria, DanzArte e Fada Lab di Tortona. All’iniziativa in piazza collaborano anche Fondazione Nala, Exago, FAI, FAI Giovani e G.A.S. Tortona.
- Libreria Namastè (Via Emilia 168): Ospiterà lo Spazio “Wonder Bikes” di Massimo Pini, un’area pensata per bambini e ragazzi con attività creative incentrate sul riuso delle biciclette.
- Piazza Gavino Lugano: Verrà allestito “Enjoy The Trail”, uno spazio dotato di una scuola di MTB (Mountain Bike) interamente dedicato ai più piccoli.
- Piazza Arzano: Musica dal vivo garantita da Gaetano Arena, Margherita Garavaglia e dalle Officine Musicali Paolo Perduca. Sarà un punto di ritrovo all’insegna del divertimento e della danza in attesa dei “Mitici Ciclostorici”, per poi seguirli in parata fino a Piazza Malaspina, dove la festa raggiungerà il suo culmine.
Informazioni e Iscrizioni
Per partecipare ai percorsi o richiedere ulteriori dettagli, l’organizzazione ha messo a disposizione un contatto diretto. Informazioni e iscrizioni sono a cura dell’Associazione I Colli di Coppi ASD e possono essere effettuate scrivendo all’indirizzo email: iscrizionibellezze@libero.it.