Domenica 28 giugno la città di Tortona farà un tuffo nel passato grazie a “Bellezze in Bicicletta – Tortona Retrò”. L’atteso appuntamento chiude ufficialmente il progetto “Derthona in Bici”, proponendo una giornata ricca di pedalate, musica dal vivo, danze e atmosfere d’altri tempi nel cuore della città, in attesa di accogliere i partecipanti de “La Mitica Ciclostorica”.

L’evento rappresenta il quarto e ultimo tassello del progetto finanziato da Sport e Salute S.p.a. nell’ambito del bando “Bici in Comune”, un’iniziativa promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani e dall’ANCI. L’organizzazione della giornata è curata dall’Associazione I Colli di Coppi ASD in stretta collaborazione con il Comune di Tortona, e gode del prezioso sostegno di partner come il Comune di Viguzzolo, AZALAI, FIAB Tortona sezione Malabrocca e Quarto Piemonte.

Il programma mattutino in Piazza Malaspina

La splendida cornice di Piazza Malaspina sarà il fulcro di partenza per le attività della giornata. Di seguito il programma per i partecipanti:

Ore 8:00: Apertura dello stand dello staff in Piazza Malaspina per le iscrizioni gratuite ai due percorsi ciclistici.

Apertura dello stand dello staff in Piazza Malaspina per le iscrizioni gratuite ai due percorsi ciclistici. Ore 8:30: Ritrovo per la pedalata sul tragitto Tortona-Viguzzolo-Tortona. Il gruppo si unirà poi a “La Mitica Ciclostorica” alle ore 9:00 presso il Piazzale di Porta Ticinese.

Ritrovo per la pedalata sul tragitto Tortona-Viguzzolo-Tortona. Il gruppo si unirà poi a “La Mitica Ciclostorica” alle ore 9:00 presso il Piazzale di Porta Ticinese. Ore 9:30: Nuovo ritrovo in Piazza Malaspina per un suggestivo giro in centro. Sarà un vero e proprio corteo danzante, animato da partecipanti in bicicletta e a piedi, rigorosamente in abiti vintage.

Animazione, musica e attività per tutti

La manifestazione animerà diverse piazze e angoli della città con intrattenimenti dedicati a ogni fascia d’età:

Piazza Malaspina: La piazza principale risuonerà grazie alla musica dal vivo dei Revival Society Band (Megna, Caridi, Perduca, Furfaro) con la voce di Veronica Atzeni. Per l’occasione sarà allestito un vero e proprio set cinematografico per provini alla presenza del regista e scenografo Ermanno Africano (Afer), di Carlo Martinotti (presidente di CDMovie) e di Claudio Serra (vicepresidente del Cineclub Fotovideo di Genova). Sarà inoltre disponibile un servizio fotografico ricordo curato dal Photobus di Francesco Piciaccia e un punto acconciature con Ketty Cineri vintage Stile. I presentatori dell’evento saranno Alessandra Tropiano e Lorenzo Dicati. Le spettacolari esibizioni di danza saranno a cura di Peter Larsen Dance Studio, Sweet Dolls di Alessandria, DanzArte e Fada Lab di Tortona. All’iniziativa in piazza collaborano anche Fondazione Nala, Exago, FAI, FAI Giovani e G.A.S. Tortona.

La piazza principale risuonerà grazie alla musica dal vivo dei Revival Society Band (Megna, Caridi, Perduca, Furfaro) con la voce di Veronica Atzeni. Per l’occasione sarà allestito un vero e proprio set cinematografico per provini alla presenza del regista e scenografo Ermanno Africano (Afer), di Carlo Martinotti (presidente di CDMovie) e di Claudio Serra (vicepresidente del Cineclub Fotovideo di Genova). Sarà inoltre disponibile un servizio fotografico ricordo curato dal Photobus di Francesco Piciaccia e un punto acconciature con Ketty Cineri vintage Stile. I presentatori dell’evento saranno Alessandra Tropiano e Lorenzo Dicati. Le spettacolari esibizioni di danza saranno a cura di Peter Larsen Dance Studio, Sweet Dolls di Alessandria, DanzArte e Fada Lab di Tortona. All’iniziativa in piazza collaborano anche Fondazione Nala, Exago, FAI, FAI Giovani e G.A.S. Tortona. Libreria Namastè (Via Emilia 168): Ospiterà lo Spazio “Wonder Bikes” di Massimo Pini, un’area pensata per bambini e ragazzi con attività creative incentrate sul riuso delle biciclette.

Ospiterà lo Spazio “Wonder Bikes” di Massimo Pini, un’area pensata per bambini e ragazzi con attività creative incentrate sul riuso delle biciclette. Piazza Gavino Lugano: Verrà allestito “Enjoy The Trail”, uno spazio dotato di una scuola di MTB (Mountain Bike) interamente dedicato ai più piccoli.

Verrà allestito “Enjoy The Trail”, uno spazio dotato di una scuola di MTB (Mountain Bike) interamente dedicato ai più piccoli. Piazza Arzano: Musica dal vivo garantita da Gaetano Arena, Margherita Garavaglia e dalle Officine Musicali Paolo Perduca. Sarà un punto di ritrovo all’insegna del divertimento e della danza in attesa dei “Mitici Ciclostorici”, per poi seguirli in parata fino a Piazza Malaspina, dove la festa raggiungerà il suo culmine.

Informazioni e Iscrizioni

Per partecipare ai percorsi o richiedere ulteriori dettagli, l’organizzazione ha messo a disposizione un contatto diretto. Informazioni e iscrizioni sono a cura dell’Associazione I Colli di Coppi ASD e possono essere effettuate scrivendo all’indirizzo email: iscrizionibellezze@libero.it.