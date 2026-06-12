Sta per prendere il via la nuova stagione dei campi estivi promossi dalla Protezione Civile. Un’iniziativa fondamentale per educare i più giovani alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente, che quest’anno coinvolgerà oltre 300 ragazzi e ragazze tra i 10 e i 16 anni in tutto il Piemonte. Un ruolo di primo piano è riservato alla provincia di Alessandria, che ospiterà ben tre dei quattordici campi scuola previsti sul territorio regionale.

I campi scuola nella provincia di Alessandria

L’Alessandrino risponde presente alla chiamata della Protezione Civile con tre appuntamenti distribuiti tra la fine di giugno e l’inizio di agosto, organizzati in sinergia con le associazioni locali di volontariato.

Ecco il calendario dettagliato per la provincia:

Solero: dal 28 giugno al 4 luglio. L’evento è organizzato dalla sezione di Alessandria dell’A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini).

dal 28 giugno al 4 luglio. L’evento è organizzato dalla sezione di Alessandria dell’A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini). Acqui Terme: dal 27 luglio al 1° agosto. Il campo è curato dall’A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) di Alessandria.

dal 27 luglio al 1° agosto. Il campo è curato dall’A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) di Alessandria. Morano sul Po: dal 27 luglio al 2 agosto. L’organizzazione è affidata all’associazione F.I.R. C.B. La Chintana Fenix.

L’obiettivo del progetto e il commento delle istituzioni

I campi scuola, promossi dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con le Regioni, i Comuni e le Organizzazioni di volontariato, hanno uno scopo formativo cruciale. Ai giovani partecipanti verrà insegnato a proteggere la natura e la vita delle persone, prevenire i danni causati dagli incendi boschivi, comprendere l’importanza della prevenzione per i vari pericoli e diventare cittadini più attivi e consapevoli.

L’iniziativa è stata accolta con grande favore dai vertici regionali. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Protezione Civile, Marco Gabusi, hanno infatti sottolineato il valore del progetto:

“Questi campi offrono ai giovani l’opportunità di capire quanto è importante prevenire i rischi, essere responsabili in caso di emergenze, e conoscere procedure che contribuiscono a rendere la nostra comunità più sicura”.

Il calendario nel resto del Piemonte

Oltre ai tre presidi alessandrini, la rete dei campi di Protezione Civile si estende capillarmente nelle altre province piemontesi. Di seguito le altre undici tappe in programma:

Orbassano (TO): dal 15 al 20 giugno, a cura del Gruppo comunale di PC.

dal 15 al 20 giugno, a cura del Gruppo comunale di PC. Vinovo (TO): dal 15 al 21 giugno, a cura di ANA sezione Torino.

dal 15 al 21 giugno, a cura di ANA sezione Torino. Giaveno (TO): dal 22 al 28 giugno, a cura di ANA sezione Torino.

dal 22 al 28 giugno, a cura di ANA sezione Torino. Nichelino (TO): dal 29 giugno al 4 luglio, a cura del Gruppo comunale di PC.

dal 29 giugno al 4 luglio, a cura del Gruppo comunale di PC. Palazzolo Vercellese (VC): dall’1 al 5 luglio, a cura dei Volontari Cinofili.

dall’1 al 5 luglio, a cura dei Volontari Cinofili. Verbania: dal 6 al 10 luglio, a cura del Nucleo Start ODV.

dal 6 al 10 luglio, a cura del Nucleo Start ODV. Biella: dal 6 all’11 luglio, a cura dell’Associazione Radio Emergenza Comunicazioni.

dal 6 all’11 luglio, a cura dell’Associazione Radio Emergenza Comunicazioni. Gorzegno (CN): dal 19 al 25 luglio, a cura della Colonna Mobile ODV.

dal 19 al 25 luglio, a cura della Colonna Mobile ODV. Piobesi Torinese (TO): dal 25 al 29 luglio, a cura del Gruppo comunale di PC.

dal 25 al 29 luglio, a cura del Gruppo comunale di PC. Candiolo (TO): dal 3 al 7 agosto, a cura del Gruppo comunale di PC.

dal 3 al 7 agosto, a cura del Gruppo comunale di PC. Carignano (TO): dal 31 agosto al 5 settembre, a cura del Gruppo comunale di P