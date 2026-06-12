Giovedì 18 giugno il salotto culturale di Via Emilia accoglie un nuovo importante appuntamento dedicato agli amanti della lettura. Protagonista assoluto dell’incontro sarà lo scrittore Enrico Galiano, pronto a presentare al pubblico cittadino la sua opera edita da Einaudi Stile Libero. Prenotazioni già aperte.

La centralissima Via Emilia si conferma ancora una volta il cuore pulsante della cultura tortonese, grazie a un nuovo e imperdibile appuntamento letterario che arricchisce il calendario degli eventi in città. La suggestiva e accogliente Libreria Namastè Book and Coffee, situata al civico 168/a, si prepara ad aprire le proprie porte a uno dei nomi più seguiti e apprezzati del panorama editoriale contemporaneo.

L’appuntamento è fissato per il pomeriggio di giovedì 18 giugno. A partire dalle ore 18:00, gli spazi della libreria ospiteranno l’incontro con il celebre scrittore Enrico Galiano.

L’autore sarà a Tortona per presentare e raccontare al pubblico la sua opera intitolata “Il cuore non va a dormire”, pubblicata nella prestigiosa collana Einaudi Stile Libero. Si preannuncia un incontro ricco di spunti e di riflessioni, un’ottima occasione per i lettori del nostro territorio per dialogare direttamente con l’autore e scoprire i retroscena di questo suo lavoro letterario.

Considerato il grande richiamo dell’ospite e per garantire la migliore organizzazione e accoglienza del pubblico negli spazi della Libreria Namastè, gli organizzatori invitano gli interessati a riservare il proprio posto. Per richiedere ulteriori informazioni sull’evento e per effettuare le prenotazioni, è a disposizione il numero di telefono 379 129 8853, oppure è possibile recarsi direttamente in sede in Via Emilia 168/a (15057, Tortona AL).