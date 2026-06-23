Domenica 28 giugno, alle ore 21:00, l’anfiteatro del Parco comunale “Ragazzi della Benedicta” di Serravalle Scrivia farà da cornice a “Mi manda Bernacca – Osservare e comprendere Madre Natura”. Lo spettacolo è la nuova tappa dell’Ignotur di Gianfranco Saffioti, volto noto al grande pubblico con lo pseudonimo di “Meteorologo Ignorante”. L’iniziativa, fortemente voluta dal Comune e promossa dal vicesindaco e assessore al Commercio Walter Zerbo, ha il preciso obiettivo di avvicinare i cittadini all’affascinante mondo della meteorologia, utilizzando un linguaggio semplice, coinvolgente e ricco di ironia.

Sulle orme del Colonnello Bernacca: scienza e divulgazione

Lo stile unico e prettamente divulgativo di Gianfranco Saffioti accompagnerà i presenti in un vero e proprio viaggio alla scoperta dei fenomeni atmosferici e dei delicati meccanismi che regolano il clima. L’intento della serata è quello di tradurre e rendere finalmente comprensibili per tutti dei concetti che, molto spesso, vengono percepiti come eccessivamente complessi o riservati in via esclusiva agli addetti ai lavori.

Non a caso, l’intero spettacolo trae la sua ispirazione dalla figura del celebre colonnello Edmondo Bernacca, storico volto delle previsioni del tempo in televisione e rassicurante punto di riferimento per intere generazioni di italiani. Un autentico simbolo di una comunicazione scientifica capace di essere contemporaneamente chiara, autorevole e accessibile al grande pubblico.

Il successo dell’Ignotur e l’importanza della prevenzione

Il format itinerante ideato da Saffioti sta registrando ottimi riscontri sul territorio, trasformando una materia complessa in un momento di incontro e riflessione per la comunità.

A spiegare la genesi e l’evoluzione del progetto è lo stesso “Meteorologo Ignorante”, che commenta così il traguardo raggiunto:

«Ho scelto di chiamarlo “Ignotur” con un pizzico di autoironia perché racchiude l’essenza di un progetto nato quasi per gioco nel 2022 e che oggi ha già superato le cinquanta tappe tra Liguria e territori limitrofi. È una sorta di guida essenziale alla meteorologia e alla climatologia, un percorso divulgativo che aiuta a comprendere una disciplina sempre più presente nella nostra quotidianità.»

L’evento non si limita però al solo intrattenimento scientifico, ma punta a lanciare un messaggio fondamentale legato alla sicurezza dei cittadini. L’appuntamento di Serravalle Scrivia sarà infatti l’occasione per sottolineare l’importanza dell’autoprotezione in un’epoca di profondi cambiamenti climatici:

«Attraverso il sorriso cerco di affrontare anche temi di grande importanza, come la cultura della prevenzione e l’autoprotezione», conclude Saffioti. «Oggi abbiamo a disposizione strumenti di monitoraggio meteorologico sempre più efficaci e accessibili: imparare a interpretarli significa acquisire maggiore consapevolezza, riconoscere per tempo le situazioni potenzialmente critiche e adottare comportamenti più sicuri. L’Ignotur vuole essere proprio questo: un’occasione per informare, sensibilizzare e, allo stesso tempo, trascorrere una serata piacevole e stimolante.»