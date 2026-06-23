Sanremo si prepara a riaffermarsi come capitale europea della musica con l’attesa edizione 2026 di Unojazz&Blues, il festival organizzato da E20Sanremo con il sostegno di Unoenergy. Da venerdì 26 giugno a sabato 4 luglio, con l’aggiunta di due eventi speciali nel corso dell’estate, la rassegna porterà sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò e dell’Auditorium Franco Alfano i grandi nomi della scena mondiale. Un’edizione ricca di novità, ideata per celebrare i 70 anni dalla prima edizione del Festival del Jazz sanremese, che trasformerà la città in un vero e proprio palcoscenico diffuso con esibizioni tra piazze, strade e locali.

I grandi protagonisti della scena mondiale

Affidata alla Direzione Artistica di Andrea De Martini e Marco Tonin, l’edizione 2026 propone un cartellone eclettico e di altissimo profilo. Tra gli appuntamenti più attesi spicca il concerto del 30 giugno del John Scofield Trio. Considerato tra i chitarristi jazz più influenti al mondo e forte di collaborazioni storiche con leggende come Miles Davis, Herbie Hancock, Pat Metheny e Charles Mingus, Scofield sarà accompagnato da due fuoriclasse assoluti: Ben Street (tra i contrabbassisti più richiesti a livello globale) e Bill Stewart (batterista di riferimento per il jazz contemporaneo).

La rassegna spazierà attraverso le diverse anime del genere, accogliendo il lirismo del David Linx Quintet, la potenza della Tennessee Rose Blues Band, la creatività del chitarrista Kurt Rosenwinkel e l’irresistibile groove della Nils Landgren Funk Unit, una delle formazioni più apprezzate in Europa. Da segnalare anche l’omaggio a Miles Davis e l’attesa per Kurt Elling, voce tra le più autorevoli del jazz contemporaneo, protagonista di un progetto speciale insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il programma completo dei concerti

Tutti gli appuntamenti si terranno presso il Teatro dell’Opera del Casinò, ad eccezione dell’evento speciale dell’11 luglio. Di seguito il calendario dettagliato:

26 giugno – Anteprima: I’ll Remember Dodo – Franco D’Andrea Trio (opening Freddy Colt Mandolinology 4tet).

I’ll Remember Dodo – Franco D’Andrea Trio (opening Freddy Colt Mandolinology 4tet). 27 giugno: Tennessee Rose Blues Band (opening The Blue Laws).

Tennessee Rose Blues Band (opening The Blue Laws). 28 giugno: David Linx Quintet (opening Toccata con Mario Piacentini).

David Linx Quintet (opening Toccata con Mario Piacentini). 30 giugno: John Scofield Trio featuring Ben Street & Bill Stewart (evento a pagamento).

John Scofield Trio featuring Ben Street & Bill Stewart (evento a pagamento). 2 luglio: Miles Davis Tribute con Pietro Tonolo, Jorge Rossy, Dario Deidda, Giampaolo Casati e Giancarlo Bianchetti.

Miles Davis Tribute con Pietro Tonolo, Jorge Rossy, Dario Deidda, Giampaolo Casati e Giancarlo Bianchetti. 3 luglio: Kurt Rosenwinkel’s – The Remedy Tour 2026.

Kurt Rosenwinkel’s – The Remedy Tour 2026. 4 luglio: Nils Landgren Funk Unit.

Nils Landgren Funk Unit. 11 luglio – Evento speciale all’Auditorium Franco Alfano: Kurt Elling meets Orchestra Sinfonica di Sanremo (evento a pagamento).

Kurt Elling meets Orchestra Sinfonica di Sanremo (evento a pagamento). 18 settembre – Chiusura: Finale Unojazz&Blues Contest 2026.

Arte, fotografia e talenti emergenti

Il festival si arricchisce quest’anno di iniziative collaterali che fondono musica e arti visive. Venerdì 26 giugno alle ore 17:00, presso il Casinò di Sanremo, sarà inaugurata la mostra del fotografo Umberto Germinale intitolata “JAZZIN’ – SANREMO SUONA JAZZ…DAL 1956”, visitabile dal 28 giugno al 4 luglio.

Inoltre, in collaborazione con l’AFIJ (Associazione Fotografi Italiani di Jazz), ha preso il via la prima edizione di un concorso internazionale di fotografia dedicato al jazz. L’iniziativa ha registrato un grande successo con adesioni da tutta Europa e i vincitori saranno annunciati la sera del 30 giugno, in occasione del concerto di John Scofield.

Spazio anche ai giovani talenti con il ritorno dell’UnoJazz&Blues Contest, diretto da Mara De Scalzi. Le iscrizioni si chiuderanno il 10 luglio e la finalissima del 18 settembre rappresenterà un’importante vetrina per i musicisti italiani emergenti.

Informazioni utili e telecamere Rai

A conferma del grande successo di ascolti registrato lo scorso anno, l’intera rassegna sarà ripresa dalle telecamere della Rai, che confezionerà uno speciale televisivo destinato alla messa in onda nei mesi successivi.

Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, tutti gli eventi al Teatro dell’Opera del Casinò sono a ingresso gratuito su prenotazione, fatta eccezione per i due eventi specificatamente indicati a pagamento (Scofield il 30 giugno ed Elling l’11 luglio).

Per scoprire tutti i dettagli, prenotare i propri posti e iscriversi al contest per i giovani artisti, è a disposizione il sito ufficiale della manifestazione: www.unojazzandblues.it.