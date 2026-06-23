Amazon è alla ricerca di nuovo personale per ampliare il team del polo logistico di Alessandria, il primo e unico centro di approvvigionamento di questo tipo in Italia. Con circa 700 dipendenti già assunti a tempo indeterminato, la struttura si conferma un tassello strategico a livello europeo e apre oggi, martedì 23 giugno, nuove selezioni rivolte a profili con diversi gradi di esperienza, proprio in concomitanza con la settimana dedicata agli sconti dell’evento annuale Prime Day.

Le posizioni aperte: dall’ingegneria al controllo qualità

Il centro di Alessandria vanta una particolarità operativa rispetto ai classici centri di distribuzione: il suo compito è ottimizzare il flusso dei prodotti ricevendo gli articoli e indirizzandoli verso la restante rete logistica italiana ed europea.

Per garantire il funzionamento quotidiano, l’affidabilità degli impianti e la sicurezza dei processi, l’azienda ha attivato sul portale istituzionale Amazon.jobs la ricerca di diverse professionalità. Tra le figure richieste per la sede alessandrina spiccano:

Ruoli operativi.

Tecnici e Capisquadra di Manutenzione (tra cui RME Technician e Maintenance Engineer).

Manager di area (RME Area Manager e ICQA Area Manager).

Figure dedicate al miglioramento continuo dei processi (Graduate Process Improvement Manager).

Un traguardo occupazionale raggiunto in anticipo

A solo un anno e mezzo dall’avvio delle attività, l’hub piemontese ha già centrato l’obiettivo occupazionale che era stato annunciato per i primi tre anni. Un dato particolarmente significativo riguarda l’inclusione: le donne rappresentano oggi il 32% della forza lavoro del sito, una quota nettamente superiore alla media nazionale del settore trasporti e logistica (che secondo i più recenti dati Istat si ferma al 21,8%).

A tracciare un bilancio positivo è Matteo Conti, General Manager del centro Amazon di Alessandria:

«Alessandria è un sito giovane, ma già fortemente radicato nel territorio. In questi mesi abbiamo visto crescere un team motivato, accomunato dalla voglia di contribuire a un progetto nuovo per Amazon in Italia».

La volontà dell’azienda è quella di consolidare ulteriormente questo legame: «Il nostro obiettivo è continuare ad attrarre talenti dal territorio e offrire loro opportunità concrete di sviluppo», ha concluso Conti.

Retribuzioni e percorsi di riqualificazione per i dipendenti

Le nuove posizioni aperte offrono condizioni di ingresso vantaggiose rispetto agli standard del settore. I neoassunti come operatori di magazzino nella rete logistica beneficiano infatti di una retribuzione superiore al minimo previsto dal CCNL Logistica e Trasporti. L’azienda assume direttamente al 5° livello (un gradino superiore rispetto a quanto stabilito dal contratto nazionale) e garantisce un primo aumento dopo 12 mesi, con il passaggio al livello successivo al traguardo dei 24 mesi.

Con la progressiva introduzione dell’automazione e dell’intelligenza artificiale, Amazon accompagna inoltre la trasformazione dei ruoli interni supportando programmi di riqualificazione professionale. Un esempio di questa politica, che ha permesso all’azienda di ottenere per la sesta volta la certificazione Top Employer Italia, è il programma Career Choice: l’iniziativa copre integralmente i costi delle tasse di iscrizione e dei materiali didattici (per un massimo di cinque anni) a favore dei dipendenti che desiderano frequentare corsi professionali per acquisire nuove e preziose competenze.