Dal 30 giugno al 5 luglio 2026, Piazza Malaspina a Tortona si trasformerà in un grande cinema a cielo aperto per ospitare la terza edizione de “Le Notti del Cinema”. La manifestazione, a ingresso totalmente gratuito, rinnova il rito collettivo che invita gli spettatori a portare la propria sedia da casa. L’edizione di quest’anno introduce un’importante novità: la Live Music Lounge, un vero e proprio salotto musicale che animerà la piazza prima dell’inizio delle proiezioni, il tutto accompagnato da una ricca area food con numerosi partner enogastronomici locali.
La formula dell’evento e la nuova Live Music Lounge
L’iniziativa invita il pubblico a scendere in piazza portando con sé la propria sedia (leggera e facile da trasportare) o un semplice cuscino, per vivere la magia del cinema sotto le stelle in un’atmosfera aperta e informale.
L’inizio delle proiezioni è fissato solitamente per le ore 21:30, ma gli organizzatori consigliano di arrivare in piazza già dalle 19:30. A partire dalle ore 20:00 prenderà infatti vita la Live Music Lounge: dj e musicisti dal vivo si esibiranno ogni sera per intrattenere il pubblico in attesa del film, offrendo un momento di aggregazione ideale da godersi insieme alle proposte culinarie presenti.
Il programma: dai grandi classici ai documentari
Il cartellone dell’edizione 2026 propone sei serate adatte a tutti, includendo pellicole iconiche del cinema internazionale, film per famiglie e documentari d’autore.
Questo il programma dettagliato della rassegna:
- 30 Giugno: “Il Postino”, il commovente capolavoro e testamento artistico di Massimo Troisi, impreziosito dalle musiche premio Oscar di Luis Bacalov. Ad aprire la serata sarà il dj set di Dj Alfa per la Live Music Lounge.
- 1 Luglio: “Searching for Sugar Man”, il sorprendente documentario premio Oscar sulla storia di Sixto Rodriguez, proposto in lingua originale con sottotitoli in italiano e affiancato dalle note di Davide Canepa (Mosto).
- 2 Luglio: “Il favoloso mondo di Amélie”. Serata caratterizzata dalla storica collaborazione con l’Associazione Derthona Giovani per la fortunata formula ‘Wine & Film’, che permetterà di godersi la proiezione degustando un calice di vino del territorio.
- 3 Luglio: “Space Jam”, l’iconico incontro anni Novanta tra Michael Jordan e i Looney Tunes. L’evento è organizzato in collaborazione con il Derthona Basket e sonorizzato da Dj Stiro.
- 4 Luglio: “Fratello, dove sei?”, un’originale rilettura dell’Odissea in chiave americana, tra humor e southern blues. La Live Music Lounge sarà affidata ai Fragile Beast.
- 5 Luglio: “La Stangata”, il leggendario film vincitore di sette Premi Oscar con Paul Newman e Robert Redford, realizzato in collaborazione con Vinili e Vinelli.
Per eventuali aggiornamenti sui titoli in programmazione, l’organizzazione rimanda alla pagina Instagram ufficiale “Le Notti del Cinema” o al sito di Discover Derthona.
La rete organizzativa e i partner del territorio
Questo importante progetto culturale è firmato da APS La Fenice, in associazione con Derthona Giovani, Moto Perpetuo ETS, Requiem For A Film e Confcommercio Alessandria, e si avvale del patrocinio e della collaborazione del Comune di Tortona.
L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, oltre al prezioso sostegno dei main sponsor Cantine Volpi e Continental, affiancati da Bulichella, Commet, Fia-Trac, Casa del Cuscinetto, Wise Pictures, Ratti Carburanti e Salice Bike.