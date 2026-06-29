Dal 30 giugno al 5 luglio 2026, Piazza Malaspina a Tortona si trasformerà in un grande cinema a cielo aperto per ospitare la terza edizione de “Le Notti del Cinema”. La manifestazione, a ingresso totalmente gratuito, rinnova il rito collettivo che invita gli spettatori a portare la propria sedia da casa. L’edizione di quest’anno introduce un’importante novità: la Live Music Lounge, un vero e proprio salotto musicale che animerà la piazza prima dell’inizio delle proiezioni, il tutto accompagnato da una ricca area food con numerosi partner enogastronomici locali.

La formula dell’evento e la nuova Live Music Lounge

L’iniziativa invita il pubblico a scendere in piazza portando con sé la propria sedia (leggera e facile da trasportare) o un semplice cuscino, per vivere la magia del cinema sotto le stelle in un’atmosfera aperta e informale.

L’inizio delle proiezioni è fissato solitamente per le ore 21:30, ma gli organizzatori consigliano di arrivare in piazza già dalle 19:30. A partire dalle ore 20:00 prenderà infatti vita la Live Music Lounge: dj e musicisti dal vivo si esibiranno ogni sera per intrattenere il pubblico in attesa del film, offrendo un momento di aggregazione ideale da godersi insieme alle proposte culinarie presenti.

Il programma: dai grandi classici ai documentari

Il cartellone dell’edizione 2026 propone sei serate adatte a tutti, includendo pellicole iconiche del cinema internazionale, film per famiglie e documentari d’autore.

Questo il programma dettagliato della rassegna:

30 Giugno: “Il Postino”, il commovente capolavoro e testamento artistico di Massimo Troisi, impreziosito dalle musiche premio Oscar di Luis Bacalov. Ad aprire la serata sarà il dj set di Dj Alfa per la Live Music Lounge.

“Il Postino”, il commovente capolavoro e testamento artistico di Massimo Troisi, impreziosito dalle musiche premio Oscar di Luis Bacalov. Ad aprire la serata sarà il dj set di Dj Alfa per la Live Music Lounge. 1 Luglio: “Searching for Sugar Man”, il sorprendente documentario premio Oscar sulla storia di Sixto Rodriguez, proposto in lingua originale con sottotitoli in italiano e affiancato dalle note di Davide Canepa (Mosto).

“Searching for Sugar Man”, il sorprendente documentario premio Oscar sulla storia di Sixto Rodriguez, proposto in lingua originale con sottotitoli in italiano e affiancato dalle note di Davide Canepa (Mosto). 2 Luglio: “Il favoloso mondo di Amélie”. Serata caratterizzata dalla storica collaborazione con l’Associazione Derthona Giovani per la fortunata formula ‘Wine & Film’, che permetterà di godersi la proiezione degustando un calice di vino del territorio.

“Il favoloso mondo di Amélie”. Serata caratterizzata dalla storica collaborazione con l’Associazione Derthona Giovani per la fortunata formula ‘Wine & Film’, che permetterà di godersi la proiezione degustando un calice di vino del territorio. 3 Luglio: “Space Jam”, l’iconico incontro anni Novanta tra Michael Jordan e i Looney Tunes. L’evento è organizzato in collaborazione con il Derthona Basket e sonorizzato da Dj Stiro.

“Space Jam”, l’iconico incontro anni Novanta tra Michael Jordan e i Looney Tunes. L’evento è organizzato in collaborazione con il Derthona Basket e sonorizzato da Dj Stiro. 4 Luglio: “Fratello, dove sei?”, un’originale rilettura dell’Odissea in chiave americana, tra humor e southern blues. La Live Music Lounge sarà affidata ai Fragile Beast.

“Fratello, dove sei?”, un’originale rilettura dell’Odissea in chiave americana, tra humor e southern blues. La Live Music Lounge sarà affidata ai Fragile Beast. 5 Luglio: “La Stangata”, il leggendario film vincitore di sette Premi Oscar con Paul Newman e Robert Redford, realizzato in collaborazione con Vinili e Vinelli.

Per eventuali aggiornamenti sui titoli in programmazione, l’organizzazione rimanda alla pagina Instagram ufficiale “Le Notti del Cinema” o al sito di Discover Derthona.

La rete organizzativa e i partner del territorio

Questo importante progetto culturale è firmato da APS La Fenice, in associazione con Derthona Giovani, Moto Perpetuo ETS, Requiem For A Film e Confcommercio Alessandria, e si avvale del patrocinio e della collaborazione del Comune di Tortona.

L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, oltre al prezioso sostegno dei main sponsor Cantine Volpi e Continental, affiancati da Bulichella, Commet, Fia-Trac, Casa del Cuscinetto, Wise Pictures, Ratti Carburanti e Salice Bike.