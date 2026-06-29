Alessandria – Il Maresciallo Ordinario Giulia Federica Mondo lascia il Comando Stazione Carabinieri di Alessandria Principale per assumere un nuovo incarico in Lombardia. Nata a Como il 4 aprile 1995, dopo avere conseguito la maturitàclassica si è arruolata nell’Arma il 14 settembre 2015. Ha frequentato il corso di formazione presso la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri di Firenze, completando il percorso di studi il 16 giugno 2018 con il conseguimento della laureatriennale in Scienze dei servizi giuridici.

La sua prima assegnazione è stata al Comando Stazione Carabinieri di Canelli e successivamente ha assunto il comando della Stazione di Roccaverano. Dal 12 luglio 2022 è stata trasferita alla Stazione Carabinieri di Alessandria Principale, dove ha ricoperto anche il ruolo di comandante in sede vacante dal 2 settembre 2024 al 31 marzo 2025, mantenendo poi il ruolo di vice comandante fino al 29 giugno 2026.

Nel corso della carriera, il Maresciallo Mondo ha proseguito gli studi accademici, conseguendo nel 2022 la laurea magistrale in Giurisprudenza e un master di primo livello in Criminologia e studi giuridici forensi.

Dal 1° luglio sarà ufficialmente in forza al Nucleo informativo del Reparto Operativo di Como, sua città d’origine, con gli auguri dei colleghi e amici Carabinieri di tutto il Comando Provinciale di Alessandria.