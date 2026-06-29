Sabato 4 luglio, la città di Diano Marina si prepara ad accogliere la grande musica dal vivo con l’apertura ufficiale del 15° EMD Festival. Ad inaugurare l’attesa kermesse musicale sarà lo spettacolo “The Best of Dire Straits”, portato sul palco dai Solid Rockers, nota e affermata tribute band ligure dedicata alla leggendaria formazione britannica guidata da Mark Knopfler.

Quindici anni di puro rock melodico

Nati a Imperia tra il 2008 e il 2009 da un’idea del chitarrista e cantante Fabrizio Barbera, i Solid Rockers vantano oltre quindici anni di intensa attività dal vivo, con numerosi concerti di successo tenuti tra Liguria, Piemonte e Lombardia. L’obiettivo del gruppo è quello di proporre un sound curato nei minimi dettagli, capace di ricreare dal vivo le inconfondibili atmosfere del rock melodico che hanno reso celebri i Dire Straits.

Dopo alcuni avvicendamenti nel corso degli anni, la band ha trovato la sua definitiva stabilità con una formazione composta interamente da musicisti di lungo corso. Sul palco di Diano Marina saliranno:

Fabrizio Barbera (chitarra e voce)

(chitarra e voce) Maurizio Dedoni (basso)

(basso) Riccardo Sasso (pianoforte)

(pianoforte) Paolo Bertolisi (tastiere e sax)

(tastiere e sax) Riccardo Malan (chitarra ritmica)

(chitarra ritmica) Luca Giuffrida (batteria)

La colonna sonora di un’epoca

Il concerto offrirà al pubblico dell’EMD Festival un viaggio completo attraverso l’intera discografia dei Dire Straits. Il repertorio della serata toccherà infatti tutti i successi più noti e amati dal grande pubblico, pietre miliari che hanno segnato la storia della musica. Tra i brani in scaletta spiccano:

Sultans of Swing (la hit che ha sancito l’esplosione globale del gruppo originale)

Money for Nothing

Tunnel of Love

Walk of Life

Romeo & Juliet

Brothers in Arms (brano che dà il titolo all’iconico album del 1985, considerato il loro capolavoro commerciale e uno dei dischi più venduti al mondo)

Il mito intramontabile dei Dire Straits

L’esibizione dei Solid Rockers sarà l’occasione per celebrare una delle rock band britanniche di maggior successo di sempre. Fondati da Mark Knopfler, dal fratello David (chitarra), da John Illsley (basso) e da Pick Withers (batteria), i Dire Straits scelsero questo nome (che in inglese significa letteralmente “situazioni disperate”) in modo ironico, per descrivere le loro iniziali ristrettezze economiche.

Prima del loro scioglimento ufficiale avvenuto nel 1995, guidati fino all’ultimo da Mark Knopfler e John Illsley, i Dire Straits hanno venduto oltre 120 milioni di dischi e sono stati inseriti, nel 2018, nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame. Una carriera stellare, costellata dai più importanti riconoscimenti internazionali della scena musicale mondiale:

4 Grammy Awards (tra cui miglior performance rock di un gruppo nel 1986 per “Money for Nothing” e miglior registrazione non-classica per l’album “Brothers in Arms”)

(tra cui miglior performance rock di un gruppo nel 1986 per “Money for Nothing” e miglior registrazione non-classica per l’album “Brothers in Arms”) 3 Brit Awards (miglior gruppo britannico nel 1983 e 1986, e miglior album britannico nel 1987)

(miglior gruppo britannico nel 1983 e 1986, e miglior album britannico nel 1987) 2 MTV Video Music Awards (nel 1986, miglior video dell’anno e miglior video di un gruppo per “Money for Nothing”)

(nel 1986, miglior video dell’anno e miglior video di un gruppo per “Money for Nothing”) 1 Juno Award (album internazionale dell’anno nel 1986)