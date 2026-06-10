La città di Imperia è pronta a riabbracciare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Dal 19 al 29 giugno 2026, la Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo faranno da cornice alla 46ª edizione della Festa di San Giovanni e alla mostra-mercato MercantIneja, che taglia il traguardo della maggiore età celebrando la sua 18ª edizione.

La manifestazione è organizzata in sinergia dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi e dalla Città di Imperia. L’evento, che rappresenta un esempio concreto di collaborazione sempre più integrata nel tessuto cittadino, gode del Patrocinio della Regione Liguria e della Provincia, oltre ad avvalersi della collaborazione del C.I.V. NuovOneglia.

Il programma e lo spettacolo pirotecnico

Il cartellone degli eventi si preannuncia ricchissimo e pensato per coinvolgere tutta la famiglia. Fino a lunedì 29 giugno si alterneranno:

Spettacoli musicali e teatrali

Attività dedicate ai bambini

Mostre tematiche

Momenti culturali e sportivi

Il momento clou è atteso per il 24 giugno, in occasione della festa patronale di San Giovanni, quando il cielo si illuminerà con il tradizionale e suggestivo spettacolo pirotecnico sul mare.

Ineja Food e la mostra-mercato

Elemento centrale e imperdibile della manifestazione è Ineja Food, il brand gastronomico curato dal Comitato San Giovanni. Un team di chef volontari proporrà i piatti tipici della tradizione ligure affiancati da nuove proposte di qualità. Oltre al menù tradizionale, ogni sera verrà servito a rotazione un piatto speciale “d.o.c.”, ideato per valorizzare al meglio i prodotti tipici del territorio.

Grande attesa anche per l’edizione del diciottesimo anno di MercantIneja. La mostra-mercato, organizzata dall’agenzia Espansione Eventi di Paola Savella, ospiterà espositori provenienti da tutta Italia, garantendo una vasta e apprezzata offerta artigianale, commerciale e produttiva.

Le dichiarazioni del Presidente Podestà

Il Presidente del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, Marco Podestà, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per l’imminente avvio dell’evento, rilasciando la seguente dichiarazione:

«Ci siamo quasi: il momento tanto atteso del “taglio del nastro” è ormai alle porte – commenta Marco Podestà, Presidente del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi – I preparativi procedono con entusiasmo e grande partecipazione. Un doveroso ringraziamento va a tutte le istituzioni e gli enti pubblici che ogni anno collaborano attivamente alla realizzazione di questa festa, a partire dal Comune di Imperia, la Marina di Imperia, l’Agenzia delle Dogane, la Capitaneria di Porto, le Forze dell’Ordine, le associazioni di categoria e gli enti territoriali. È grazie al loro impegno e alla sinergia con il nostro Comitato che questa tradizione può continuare a vivere e crescere, ed essere un punto di riferimento per l’intera comunità».

Per conoscere nel dettaglio il programma e seguire tutti gli aggiornamenti, a breve sarà possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione (www.ineja.it) e i relativi canali social.