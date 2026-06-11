Domenica 7 giugno, l’Associazione A Casa con voi sostegno Alzheimer, ha organizzato, la Festa di Primavera che ha riunito pazienti, caregiver, volontari e sostenitori.

È stata il risultato di un laboratorio teatrale che, per mesi, ha intrecciato gesti e memorie sotto la guida della signora Donata Boggio Sola, esperta in tecniche e animazione teatrale. Il percorso, nato dentro A Casa Con Voi, è cresciuto grazie al lavoro quotidiano con le persone con decadimento cognitivo, accompagnate dalle neuropsicologhe Francesca Musiari e Stefania Carrea, insieme ai volontari che ogni settimana offrono tempo e ascolto.

La Festa ha trovato spazio a Pontecurone, nell’area del Piattello, messa generosamente a disposizione dall’Associazione Pescatori: un luogo immerso nella natura, che ha accolto circa 130 persone tra caregiver, pazienti, familiari, volontari e amici. Una comunità ampia, riunita con naturalezza attorno a un’esperienza condivisa.

Il pomeriggio è trascorso tra poesie, brevi rappresentazioni, cori collettivi, giochi e momenti di partecipazione tranquilla. Sono emersi attimi di serenità, quando un sorriso o uno sguardo creavano un piccolo equilibrio comune. E non sono mancati momenti di commozione, discreti e sinceri, nati da ricordi che affioravano o da gesti di vicinanza spontanea. In questo alternarsi semplice, la comunità ha trovato un ritmo comune.

La Festa di Primavera non è stata solo un appuntamento: è stata un’occasione per ritrovarsi, per condividere un tempo comune, per riconoscere che anche nella fragilità possono nascere forme semplici e autentiche di relazione.

Oltre al lavoro dei Volontari della Associazione la Festa è stata possibile grazie all’impegno dell’Associazione Pescatori di Pontecurone, e alla collaborazione per le musiche e la fonica Renzo Marassi, Giorgio Boccassi e Michele Ventura. Un sostegno importante è arrivato anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, che continua a credere nei progetti dedicati alle persone con demenza e alle loro famiglie.