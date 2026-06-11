Anche quest’anno il MAR di Ventimiglia aderisce alle Giornate Europee dell’Archeologia, l’iniziativa promossa a livello europeo dall’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e con il patrocinio del Consiglio d’Europa, coordinata in Italia dall’Istituto Centrale per l’Archeologia (ICA).
Venerdì 12 e sabato 13 giugno prossimo si potrà visitare il Museo al prezzo simbolico di €1,00 a persona, un’occasione perfetta per scoprire le collezioni archeologiche civiche provenienti dai primi scavi effettuati nella grande necropoli occidentale di Albintimilium che si sviluppava al di fuori della porta decumana lungo la cd. “Via dei Sepolcri”.
Orari d’apertura: 9.00 – 12.30 / 15.00 – 17.00
INFO: Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”
Via Verdi 41
18039 Ventimiglia
0184/351181/museoventimiglia@gmail.com / www.marventimiglia.it