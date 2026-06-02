L’incantevole borgo di Garbagna si prepara ad accogliere un evento artistico di grande spessore. Dal 7 al 14 giugno 2026, la Sala Polifunzionale cittadina ospiterà “Passavo di qua”, un’affascinante mostra di pittoscultura che vedrà protagonisti il talento di Fabrizio Falchetto e l’estro di Sonia Delponte.

Il nostro territorio torna a essere un palcoscenico privilegiato per la cultura e la bellezza. Il Comune di Garbagna orgogliosamente inserito nel prestigioso circuito istituzionale de “I Borghi più belli d’Italia”, è pronto a inaugurare un’esposizione di assoluto rilievo che promette di catturare l’attenzione di appassionati d’arte e visitatori.

“Passavo di qua”: creatività e talento in mostra

L’evento, suggestivamente intitolato “Passavo di qua”, è una ricercata mostra di pittoscultura curata con attenzione da Giovanna Franzin. A dare vita a questo originale progetto espositivo è il duo artistico composto da Sonia Delponte e dal talentuoso Fabrizio Falchetto, creatore dell’ormai famoso “omino di carta”.

La straordinaria sensibilità creativa e la spiccata padronanza tecnica di Falchetto rappresentano un vero e proprio fiore all’occhiello per l’esposizione. Attraverso la peculiare tecnica della pittoscultura – che fonde armoniosamente l’espressività del colore pittorico con la tridimensionalità dei materiali – le opere in mostra trasporteranno il pubblico in un viaggio visivo ed emozionale profondo, perfettamente in sintonia con la magica atmosfera del borgo storico che le ospita.

Date, orari e dettagli dell’inaugurazione

L’esposizione sarà allestita all’interno degli spazi della Sala Polifunzionale situata in Piazza Rovelli, nel cuore pulsante di Garbagna.

Il vernissage ufficiale, momento istituzionale e occasione ideale per incontrare gli artisti ammirando da vicino le loro creazioni, è fissato per domenica 7 giugno alle ore 10:30.

La mostra resterà poi visitabile fino al 14 giugno 2026. Per chi desiderasse immergersi in questo suggestivo percorso artistico, gli orari di apertura al pubblico saranno concentrati nei giorni di sabato e domenica, osservando i seguenti orari:

Mattino: dalle ore 10:00 alle ore 12:00

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 Pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 19:00