L’Amministrazione Comunale di Tortona conferma la propria costante attenzione verso le strutture sportive cittadine e il benessere della comunità. In vista dell’imminente apertura della stagione estiva, è stato infatti avviato un importante intervento di riqualificazione presso l’impianto natatorio di Viale Mariano Dellepiane, garantendo così standard di efficienza ottimali per tutti i frequentatori.

Un intervento tempestivo per la vasca esterna

Il Comune di Tortona, consapevole dell’importanza strategica dell’impianto natatorio per le famiglie e gli sportivi locali, ha risposto con sollecitudine alla segnalazione della società “Derthona Nuoto”, gestore della struttura. A seguito di verifiche tecniche approfondite, è emersa la necessità di procedere alla sostituzione delle due pompe “Calpeda” a servizio della vasca esterna estiva, componenti ormai giunte a fine vita dopo anni di onorato servizio sin dall’apertura della struttura.

L’intervento è stato classificato come urgente e indifferibile proprio per permettere il regolare avvio delle attività estive, evitando disagi ai cittadini e agli utenti che ogni anno scelgono la piscina comunale come luogo di aggregazione e sport.

Un impegno costante per lo sport tortonese

Questo nuovo tassello si inserisce in un più ampio e lungimirante programma di ristrutturazione che l’Amministrazione comunale sta dedicando al patrimonio sportivo cittadino. Il costante impegno del Comune nel mantenere alta la qualità delle infrastrutture sportive dimostra la volontà di valorizzare luoghi essenziali per la salute e la socialità locale, garantendo la continuità operativa di un bene pubblico prezioso.

I lavori, affidati alla ditta specializzata “EN.CO.TEC. Service s.r.l.”, sono stati pianificati e coordinati dal Settore Lavori Pubblici, sotto la supervisione dell’Ing. Laura Lucotti, per assicurare un’esecuzione rapida e conforme alle normative vigenti, confermando ancora una volta la capacità dell’ente di gestire in modo efficiente ed efficace le necessità del territorio.