Il Comune di Diano Marina scende in campo con un pacchetto di interventi mirati a migliorare la sicurezza stradale, la gestione delle acque e il decoro urbano. Il Settore Lavori Pubblici ha infatti varato una serie di provvedimenti che daranno il via a lavori di manutenzione e rifacimento del manto stradale in diverse zone nevralgiche della città, dal centro fino alle frazioni.

L’Amministrazione comunale prosegue il suo impegno per garantire a residenti e turisti una viabilità efficiente e un ambiente urbano curato. Attraverso recenti determinazioni dirigenziali, sono stati formalmente affidati i lavori a diverse ditte specializzate, tracciando una vera e propria mappa dei cantieri che interesseranno il territorio dianese nel prossimo futuro.

Frazione Gorleri: addio ai disagi per le piogge

Un primo e atteso intervento riguarderà la zona periferica e, nello specifico, Via Pozzo Orto nella Frazione di Gorleri. In quest’area i lavori non si limiteranno al manto stradale, ma si concentreranno sulla fondamentale canalizzazione delle acque meteoriche. Attualmente, infatti, il sistema di regimentazione delle piogge in quel tratto risulta praticamente inesistente, una criticità che negli anni ha causato evidenti e continui disagi per i residenti. I nuovi lavori strutturali andranno a risolvere definitivamente il problema, garantendo maggiore sicurezza in caso di maltempo.

La lotta alle radici dei pini tra piazze e lungomare

Un corposo blocco di interventi di manutenzione ordinaria è stato invece pensato per sanare i danni causati dall’usura e dalla natura in zone ad alta frequentazione. Le squadre di operai interverranno in Piazza J. Virgilio e sul Lungomare Carcheri: qui l’obiettivo principale è il rifacimento del manto bituminoso fortemente deteriorato dallo sviluppo superficiale delle radici dei pini, un intervento essenziale per ripristinare la corretta fruibilità dei parcheggi e scongiurare pericoli per pedoni e veicoli.

Parallelamente, la stessa ditta incaricata si occuperà di effettuare vari e mirati ripristini dell’asfalto in altre tre importanti arterie del tessuto cittadino, ovvero Corso Roma, Viale Matteotti e Via Villebone.

Messa in sicurezza del centro: i lavori in Via Giusti

La mappa dei lavori tracciata dall’Amministrazione si completa con un’ulteriore operazione mirata alla messa in sicurezza dei tratti viari del centro urbano. Un cantiere specifico sarà infatti aperto in Via Giusti, dove è prevista un’accurata manutenzione ordinaria che porterà al completo rifacimento del manto bituminoso.

L’intero piano di opere pubbliche, la cui direzione lavori è stata affidata alle competenze interne degli uffici comunali, dimostra l’attenzione dell’Ente verso la cura quotidiana del territorio, tutelando il patrimonio pubblico e migliorando la qualità della vita dell’intera comunità.