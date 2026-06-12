Gestione Acqua S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato, ha installato nel mese di febbraio 2026 due sistemi di filtrazione a carboni attivi a Castelnuovo Scrivia, in collaborazione con il Comune e in raccordo con gli enti competenti.

L’intervento nasce dall’attività di monitoraggio che Gestione Acqua svolge in modo costante sui punti di captazione e sulla rete idrica dei territori serviti. Proprio grazie ai controlli effettuati dal proprio Laboratorio di Analisi, l’azienda ha rilevato la presenza di PFAS con valori superiori ai nuovi parametri normativi e si è attivata tempestivamente per individuare la soluzione più efficace, prima che gli stessi entrino in vigore.

I filtri sono stati installati presso i pozzi di Via De Gasperi e Vicolo Flavio Torti. Contestualmente sono state adottate ulteriori misure sulla rete, tra cui la dismissione del pozzo di Via XX Settembre e il rafforzamento dell’alimentazione tramite l’interconnessione acquedottistica.

L’intervento conferma l’approccio preventivo di Gestione Acqua S.p.A. nella gestione della risorsa idrica: non solo controlli continui e azioni tecniche mirate, ma anche confronto con le istituzioni e gli enti di riferimento, tra cui ASL, ARPA e Regione Piemonte e tempestiva realizzazione degli interventi necessari a preservare la qualità dell’acqua distribuita all’utenza servita.

In questa direzione si inserisce anche il convegno “Acqua sicura e sfida PFAS: monitoraggio, gestione e soluzioni per il territorio”, promosso il 22 maggio presso il Parco dell’Acquedotto “Pagella e Bottazzi” di Novi Ligure. Un momento di approfondimento e confronto tra soggetti istituzionali, tecnici e gestori, pensato per condividere conoscenze, esperienze e possibili soluzioni a tutela dei cittadini.

Le verifiche successive all’avvio del trattamento hanno confermato l’efficacia dell’intervento, con un significativo abbattimento che ha portato i valori abbondantemente al di sotto dei limiti di legge. Gestione Acqua continuerà a monitorare la situazione a Castelnuovo Scrivia e, più in generale, a svolgere controlli costanti su tutte le reti ed infrastrutture di propria competenza, operando in coordinamento con i Comuni interessati e con gli enti competenti.

Gestione Acqua S.p.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) in 72 Comuni all’interno dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 “Alessandrino” (EGATO6) per un totale di utenti serviti di circa 60.000 utenze e di 162.000 abitanti.

Gestione Acqua è parte del Gruppo ACOS che opera, attraverso le società che lo compongono, nei settori dell’energia, dell’acqua, dell’ambiente e nella gestione di impianti sportivi. Con un valore della produzione di oltre cento milioni di euro, il Gruppo occupa complessivamente 370 dipendenti. Il Gruppo ACOS riconosce nei principi della sostenibilità e della circolarità la base della propria mission aziendale e, tramite la “Fondazione ACOS per la cultura”, sostiene il sistema educativo locale e regionale.

Anche nel 2026, ACOS è stata riconosciuta, nella XIV edizione del Top Utility, come una delle migliori 100 aziende del settore energia, acqua, gas e rifiuti. Inoltre, il Gruppo è stato riconosciuto come la migliore utility in Italia per i progetti scuole Utilitalia.

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