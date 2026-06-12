Questa mattina la Biblioteca Civica ha fatto da cornice a una significativa cerimonia all’insegna dell’arte e dell’attaccamento al territorio. Alla presenza dell’Assessore alla Cultura Fabio Morreale, si è svolta la consegna ufficiale e la donazione di un’opera dell’artista Isa Stella alla Pinacoteca Civica della città. Un gesto generoso che arricchisce il patrimonio culturale a disposizione di tutti i tortonesi.

Come da te richiesto, ho mantenuto intatto il cuore del testo originale, limitandomi a strutturarlo con la corretta formattazione giornalistica per renderlo più scorrevole e accattivante per i lettori:

Il coronamento di un percorso espositivo

Questa importante donazione arriva a naturale conclusione della mostra personale dell’artista, intitolata “Esperienze ed emozioni”. L’esposizione, curata con dedizione dalla professoressa Manuela Bonadeo, si è tenuta con successo proprio presso i locali della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” dal 15 al 31 maggio scorsi, raccogliendo un grande apprezzamento da parte del pubblico.

L’opera donata e la figura dell’artista

Il quadro che andrà ad arricchire la collezione della Pinacoteca Civica è un dipinto realizzato in tecnica mista su tela (dimensioni 80×60 cm), dal profondo titolo “Camminando insieme”, realizzato dall’artista nel 2015.

Isa Stella, nata a Piacenza nel 1939, ha un legame speciale con il nostro territorio. Ha vissuto infatti in un primo tempo tra Pontecurone e Tortona, per poi farvi ritorno due anni fa, dopo aver trascorso lunghi periodi in città come Milano, Treviso e Padova.

Il suo peculiare stile pittorico è il risultato di una lunga ricerca:

Negli anni ha sviluppato un passaggio graduale dal figurativo all’informale.

Il suo è un percorso di evoluzione interiore aperto al mondo esterno, pur mantenendo una decrescente presenza della figura.

La sua pittura risulta intima e vigorosa, dotata di grande energia.

Le sue opere, di chiara matrice espressionista, sono fondate sulla continua ricerca del segno e del colore.

A Isa Stella vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti da parte dell’Amministrazione Comunale di Tortona per questo atto di profonda generosità verso la comunità.