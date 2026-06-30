Un infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina, martedì 30 giugno, a Ovada, all’interno del cantiere per la ristrutturazione dell’ex ospedale situato in via XXV Aprile. Un operaio di circa 50 anni è rimasto ferito a seguito del cedimento di una soletta, che ha provocato una caduta nel vuoto da un’altezza stimata tra i tre e i quattro metri.

L’intervento dei soccorsi

A seguito dell’incidente è stata attivata immediatamente la macchina dei soccorsi. Il personale del 118, intervenuto tempestivamente sul posto, ha prestato le prime cure al cinquantenne, che è rimasto cosciente al momento del trasferimento. Vista la dinamica della caduta, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportare rapidamente il ferito all’ospedale di Alessandria, dove è stato accettato in codice giallo.

Le indagini in corso

L’area del cantiere è stata prontamente raggiunta dalle autorità competenti per i rilievi del caso e per accertare le responsabilità dell’accaduto. Attualmente sono impegnati sul posto:

I carabinieri , al lavoro per raccogliere testimonianze e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

, al lavoro per raccogliere testimonianze e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I tecnici dello Spresal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), incaricati di verificare il pieno rispetto delle normative sulla sicurezza all’interno della struttura in fase di ristrutturazione.