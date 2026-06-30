Dopo due anni e mezzo di attesa, Novi Ligure si prepara a riappropriarsi dell’area verde più grande e importante della città. Sabato 11 luglio riapriranno ufficialmente i cancelli del Parco Castello, un luogo strategicamente vitale e di grande bellezza che domina l’abitato a pochi passi dal centro cittadino. I lavori di riqualificazione, portati a termine nei tempi previsti, restituiscono alla comunità uno spazio sicuro, rinnovato e pronto ad accogliere nuovamente famiglie, sportivi e visitatori.

Un restyling profondo e rispettoso della storia

Nonostante le difficoltà iniziali legate alla revoca del primo appalto, la ditta subentrata, la Tekno Green di Torino, è riuscita a completare l’intervento principale entro il 30 giugno, rispettando le rigorose tempistiche dettate dal PNRR. Il progetto ha donato un nuovo volto al parco, unendo la tutela architettonica del complesso all’innovazione e all’implementazione dei servizi.

Ecco i principali interventi realizzati per la rinascita dell’area:

Restauro delle mura storiche, della Scalinata di Salita Ravazzano Santo e del Bastione (ex casa del custode, destinato a diventare la nuova sede della Proloco del Castello).

Manutenzione straordinaria del patrimonio verde e recupero di tutti i percorsi interni, risistemati in terra stabilizzata.

Creazione di un nuovo belvedere nella zona Torre, progettato per ripercorrere l’antico perimetro delle mura.

Posa di un nuovo e più esteso impianto di illuminazione e di un articolato sistema di videosorveglianza.

Installazione di un parco giochi in legno per i bambini, un’area calisthenics per l’allenamento all’aperto e una nuova area spettacoli.

Recupero delle tradizionali panchine in granito e completo ripristino funzionale dei servizi igienici.

Installazione di sette nuovi cancelli in ferro battuto a protezione degli ingressi.

Orari di apertura e sicurezza garantita

A partire da sabato 11 luglio, il Parco Castello sarà accessibile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con orario continuato dalle 06.00 alle 22.00. Nei prossimi 60 giorni verranno ultimate alcune lavorazioni marginali, come previsto dalla normativa. Si tratta esclusivamente di interventi di lieve entità che non incideranno sull’uso e sulla funzionalità del parco, permettendo l’accesso ai visitatori in totale sicurezza.

I primi eventi in programma

La riapertura dell’area verde sarà subito accompagnata da momenti di aggregazione pensati per valorizzare il rinnovato fascino del luogo. Il primo appuntamento in calendario è fissato per il 25 e il 26 luglio con il suggestivo “cinema sotto la torre”. Nel corso dell’estate, inoltre, l’amministrazione organizzerà una vera e propria festa di inaugurazione per celebrare insieme ai cittadini la ritrovata bellezza del Parco Castello.